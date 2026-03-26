Muro recupera una música de Semana Santa escrita hace más de 400 años

La Pasión, como pieza musical, se cantaba en algunas iglesias de Mallorca en el siglo XVI como parte integrada dentro de su contexto litúrgico propio: la misa del pregón de Semana Santa. La mayoría de esos manuscritos sobre los que se basaban las melodías han desparecido, muchos sin dejar un rastro para poder seguir su localización. El tiempo es mal consejero para los documentos.

En Muro se ha encontrado uno de esos manuscritos gracias a una búsqueda constante realizada por diversas personas interesadas en el tema.

“La obra se conserva en un manuscrito mallorquín de 1568, procedente del convento de Santa Margalida, actualmente custodiado en Muro y que ha permitido recuperar una práctica musical histórica”. Así se expresa Maria Rosselló, licenciada en Pedagogía musical por el Conservatori Superior de Música de Balears, una de las personas que han hecho posible la recuperación e inspiradora del próximo reestreno de esa partitura.

Hace dos años, Sebastià Riutort, archivero municipal de Muro encontró un cantoral que hacía meses que buscaba y del que se sabía de su existencia por una copia digital del mismo facilitada por el archivero del monasterio de Lluc. A partir de ese hallazgo “pudimos hacer un pequeño estudio musicológico, así como una reconstrucción de las partes que faltaban, utilizando también un pasionario mallorquín muy similar que se conserva actualmente en la Biblioteca de Cataluña”, explica Rosselló.

Una de las páginas de la partitura recuperada. / DM

Desde entonces, la musicóloga mallorquina no dejó de pensar sobre cómo debía sonar esta música de Semana Santa, así que se puso manos a la obra y el próximo día 28 de marzo, 458 años después de haberse realizado la copia encontrada, sonarán de nuevo algunos fragmentos en la Parroquia de Muro, una interpretación enmarcada dentro del acto de la lectura del Pregón de Semana Santa. Para el día anterior, el 27, se ha organizado una mesa redonda abierta al público para explicar el manuscrito, el proceso de estudio y su reconstrucción.

Preguntada Rosselló sobre qué música sonará el día 28 de entre las de este pasionario mallorquín, ella contesta que para la ocasión “hemos elegido la Pasión según San Marcos por varias razones: en primer lugar, porque está completa en nuestro manuscrito, porque tiene una duración óptima para ser incluida en una misa de hoy en día y finalmente porque es una de las pasiones menos escuchadas, mucho menos que las de San Mateo y San Juan”.

En esta sesión del sábado de Pasión se interpretarán el Introito y el Ordinario de la “Misa De Angelis”, que servía para invitar a la asamblea a unirse al canto. En el momento del evangelio, cuando habitualmente se recitaría la Pasión, ésta se cantará según aparece en el manuscrito recuperado.

En estas Pasiones, aparecen diversos personajes además del evangelista. “Cristo, en la de San Marcos, tiene mucha más presencia”, añade la investigadora mallorquina.

Particularidades

En la sesión que comentamos, el cronista o evangelista que narra los hechos será interpretado por Juan Carlos Asensio, especialista en canto gregoriano y música medieval y que además dirige el grupo Schola Antiqua, el papel de Jesucristo lo cantará Miguel Ángel Fernández, cantor y solista de la misma formación, los demás personajes individuales como Pedro, Judas o Pilatos, aparecerán en la voz de la cantante y violinista Emília Nubiola y finalmente, la multitud o sinagoga aparecerá en la voz de la misma Maria Rosselló, quien añade: “Hay que destacar que la tesitura de esta obra es especialmente aguda, una diferencia respecto a otras muchas pasiones conservadas de la época. Esta particularidad nos permite plantear la hipótesis que fue concebida para ser cantada, cuando menos en parte, por monjas, así que el proponer una voz femenina para la sinagoga no es nada descabellado”.

Gracias al Ajuntament y a la Parroquia de Muro, que patrocinan y ayudan en el proyecto, se podrán escuchar de nuevo en la isla unas músicas que habían quedado escondidas durante años. Para Rosselló “llevar a cabo esta interpretación histórica es todo un hito, que ha sido posible gracias a las instituciones y al esfuerzo realizado por Sebastià Riutort, que ha trabajado esta Pasión con pasión, valga el juego de palabras”.

Sobre si con este documento se cierra la búsqueda musicológica sobre el tema, María Rosselló indica que “queda por resolver un punto de misterio: como llegó este precioso libro al Archivo de la Parroquia de Muro. Sea como fuere, que se haya conservado allá ha sido un regalo”.