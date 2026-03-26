Més per Inca denuncia la entrada de menores a los toros: "La tortura no es cultura"

Més per Inca, formación que gobierna junto al PSOE en el Ayuntamiento de Inca, ha expresado este jueves su "rechazo frontal" a la celebración de la corrida de toros prevista para el próximo domingo 29 de marzo en la plaza de toros de Inca. Básicamente, el partido ecosoberanista critica que los menores puedan entrar a la plaza para ver la corrida, ya que recuerda que el municipio tiene el distintivo de Ciudad Amiga de la Infancia, motivo por el cual "no debería acoger un espectáculo basado en la violencia y la muerte".

Més per Inca añade que este distintivo "implica el compromiso de garantizar entornos seguros, educativos y libres de violencia, una premisa que choca directamente con la exposición de menores al maltrato animal".

Además, la formación recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en su último informe de febrero de 2026, ha sido tajante en pedir explicaciones al Estado español por permitir la asistencia de menores a estos eventos. El informe establece que “el Estado debe prohibir la participación de menores de 18 años como toreros y como público en espectáculos de tauromaquia para prevenir los efectos nocivos de la violencia”.

Este posicionamiento, añade Més per Inca, se ve reforzado por UNICEF, que señala que "la exposición de los niños a la violencia hacia los animales afecta negativamente al desarrollo de la empatía y el bienestar emocional".

En este sentido, la regidora de Educación y miembro de la comisión permanente de Més per Inca, Helena Cayetano, afirma que "Inca no puede mirar hacia otro lado. Como administración local, tenemos el deber de aplicar estas observaciones para garantizar el interés superior del menor, que debe prevalecer sobre cualquier otro interés. Por eso, rechazamos la entrada de menores en la plaza".

Cayetano ha asegurado que "esperamos que dentro de poco se vuelva a incluir la prohibición a una ley, en concreto aprovechando la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, que ya debería haberse aprobado”.

Por otra parte, la coordinadora de Més per Inca y regidora de Cultura, Alice Weber, ha criticado duramente que la tauromaquia sea considerada un “espectáculo cultural” apto para ser subvencionado mediante el Bo Cultural Jove. “Es un anacronismo que el dinero público destinado a fomentar la cultura entre la juventud sirva para financiar el sufrimiento de un ser vivo. La tortura no es cultura, y orientar a los jóvenes hacia estos espectáculos es un retroceso social que choca directamente con los valores de progreso del siglo XXI”, afirma Weber.

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Més per Inca reitera su compromiso con el bienestar animal, recordando que "la sociedad mallorquina ha manifestado en repetidas ocasiones su voluntad de avanzar hacia unas Illes Balears libres de maltrato animal". “Una sociedad moderna no puede divertirse a expensas de la agonía de un animal en una arena. Las corridas de toros son una práctica cruel que ya no tienen cabida en nuestra sociedad”, concluye la formación 'inquera'.