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Actuaciones hidráulicas

El Govern aumentará la capacidad del torrente de Caimari para evitar inundaciones

El proyecto, con un coste de 1,9 millones de euros, contempla el soterramiento de un tramo del torrent de sa Mosquera y la adecuación del cauce a cielo abierto en otro sector

Autoridades municipales y autonómicas, este jueves en Caimari.

Autoridades municipales y autonómicas, este jueves en Caimari. / Ca

Redacción Part Forana

Inca

El Govern ha presentado este jueves el proyecto de mejora del cauce del torrent de sa Mosquera, a su paso por Caimari, en Selva, con el objetivo de "reducir de forma sustancial el riesgo de inundación en el núcleo urbano y reforzar la seguridad de este tramo especialmente sensible durante episodios de lluvias intensas".

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha visitado este jueves la zona acompañado por el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat; el alcalde de Selva, Joan Rotger, y la alcaldesa de Caimari, Ana María Rotger, para conocer sobre el terreno el alcance de la intervención prevista.

Durante la visita, el conseller ha señalado que “esta actuación permitirá dar una respuesta a una situación que preocupa desde hace años a los vecinos de Caimari y avanzar en la mejora de la seguridad del municipio frente a episodios de lluvias intensas”. Asimismo, ha destacado que “el objetivo es adaptar el torrente a las necesidades actuales, aumentar su capacidad de desagüe y reducir el riesgo de inundaciones en el núcleo urbano”.

El conseller también ha subrayado que con esta actuación el Govern cumple con su compromiso de ejecutar estas obras, una vez que el Ayuntamiento de Selva ha cumplido con el suyo retirando del cauce del torrente los servicios urbanos de conducción de aguas residuales, con una inversión de 500.000 euros.

Durante la visita, se ha recordado el episodio de lluvias intensas de septiembre de 2019, cuando las fuertes precipitaciones provocaron el desbordamiento del torrente a su paso por Caimari y causaron daños en viviendas e infraestructuras, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de este tramo y la necesidad de una actuación estructural.

El proyecto contempla la ampliación de la capacidad hidráulica del torrente en el tramo urbano y periurbano, ampliando la cobertura actual del torrente en el carrer des Torrent a lo largo de aproximadamente 170 metros y dando continuidad al tramo ya cubierto aguas arriba.

"Esta intervención permitirá mejorar la capacidad de desagüe del cauce en episodios de lluvias intensas, con un diseño adaptado para soportar crecidas con un periodo de retorno de hasta 500 años, y al mismo tiempo contribuir a la mejora y ordenación del espacio urbano", explica el Govern.

Imagen de parte del torrente de Caimari que será objeto de intervención.

Imagen de parte del torrente de Caimari que será objeto de intervención. / Caib

A partir del carrer des Fornassos, el cauce se acondicionará a cielo abierto mediante la adecuación de la sección y la mejora de los muros de encauzamiento, que se integrarán en el entorno con soluciones acordes a la estética tradicional de la zona. Asimismo, el proyecto prevé la ejecución de nuevas pasarelas peatonales y una obra que permitirá el cruce del torrente sin condicionar futuros desarrollos urbanos, mejorando la conectividad del entorno.

En conjunto, la actuación se desarrollará a lo largo de un tramo aproximado de 800 metros y supondrá una mejora significativa del comportamiento del torrente a su paso por Caimari. "Esta actuación es, además, un ejemplo de colaboración y coordinación institucional entre el Govern y el Ayuntamiento de Selva, que han trabajado de forma conjunta para hacer posible esta intervención", subraya el ejecutivo.

La actuación se divide en dos fases. Una primera fase centrada en el soterramiento del torrente, con una inversión prevista de 1,3 millones de euros financiada a través del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS). La segunda fase contempla la adecuación del cauce a cielo abierto y la mejora de los muros de encauzamiento, con una dotación económica de 600.000 euros.

El plazo estimado de ejecución de las obras es de alrededor de un año. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de preparación para su salida a licitación. El proyecto incluirá, además, un estudio de inundabilidad, análisis geotécnicos y un levantamiento topográfico detallado, con el fin de garantizar la viabilidad técnica y la correcta ejecución de las obras.

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Con esta actuación, el Govern avanza en la mejora de las infraestructuras hidráulicas y en la prevención de riesgos asociados a episodios de lluvias intensas.

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