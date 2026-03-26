“Espero que la guerra termine pronto”: 200 mochilas de escuelas de Mallorca viajan hacia Gaza

“Espero que os vaya bien y que la guerra termine pronto”. Es uno de los mensajes que viajará hacia Gaza en el interior de las 200 mochilas que más de una cincuentena de escuelas de Mallorca han preparado con material escolar, dibujos y cartas para mandar fuerzas y ánimos a los niños y niñas de Gaza. Se trata del proyecto educativo Mochilas para Gaza, que se ha convertido en una auténtica oleada de solidaridad en las aulas.

Uno de los dibujos creados por el alumnado del centro educativo de Sineu. / Marxes de Mallorca per Palestina

“Para un futuro mucho mejor”, reza uno de los mensajes escritos en árabe gracias a un taller impartido por madres de alumnos del CEIP Son Juny de Sant Joan que dominan el árabe. El mensaje está escrito en árabe, catalán e inglés. En las mochilas también viajan multitud de cartas, muchas de ellas escritas en árabe que seguro que robará alguna que otra lágrima cuando llegue al destinatario. “No paro de llorar”, confiesa Joana Maria Fiol, de Montuïri, mientras recoge las bolsas escolares guardadas en un local cedido por el Ayuntamiento y las coloca junto a los coordinadores y coordinadoras de Marxes de Mallorca per Palestina en una furgoneta que partirá a Barcelona para hacerlas llegar a la flotilla que en abril saldrá del puerto catalán hacia Gaza.

En las mochilas hay pinturas, lápices, cuadernos, estuches y otros productos de higiene personal pero también hay mucha solidaridad expresada a través de la creatividad de los alumnos y alumnas que han querido mandar mensajes de esperanza y ánimos en forma de dibujos o cartas. Así, en las bolsas encontramos dibujos con la bandera Palestina, corazones pintados de rojo, negro y verde o el símbolo de la paz, entre muchos otros. También se custodian creaciones artísticas de alto nivel como las pinturas de los alumnos de La Miraculosa de Palma. “La respuesta solidaria de la comunidad educativa ha sido impresionante”, celebran desde Marxes de Mallorca per Palestina.

La entidad se sumó al proyecto Mochilas para Gaza diseñado por el sindicato de enseñanza de Cataluña USTEC, entidades educativas y movimientos sociales en colaboración con la Internacional Sumud Flotilla que este mes de abril saldrá de Barcelona para intentar llegar a Gaza. Hace aproximadamente un mes que contactaron con los centros educativos de Mallorca para explicar el proyecto y materializarlo a través de las Mochilas solidarias que el alumnado enviaría a los niños y niñas de Gaza. Se han volcado en la iniciativa más de cincuenta centros educativos de primaria, secundaria y de Formación Profesional. Todos ellos han trabajado el proyecto educativo sobre la necesidad de solidaridad con Gaza y este apoyo se ha materializado en unas 200 mochilas. “El movimiento se ha expandido rápidamente”, reconoce Joana Maria Fiol, emocionada por la respuesta. “No es tanto la cantidad de mochilas, si no la trascendencia de la unidad didáctica trabajada con los alumnos. Es crucial el trabajo pedagógico que se ha hecho en las aulas”, describe Margalida Rosselló. Desde Marxes de Mallorca per Palestina agradecen profundamente la implicación de las AFAs, los equipos directivos de los centros y los tutores y tutoras que han permitido llevar a las aulas la necesidad de concienciar al alumnado de tener solidaridad con Gaza. “Se ha demostrado un compromiso de gran parte de la comunidad educativa en relación a la solidaridad y la cooperación con Gaza”, celebran desde Marxes de Mallorca per Palestina. “Esta alianza ha permitido que el movimiento haya crecido rápidamente”, reconoce Fiol, que puntualiza que la oleada de solidaridad en la Part Forana ha sido imparable.

Despertar conciencia

El objetivo de la unidad didáctica era entrar en las aulas para generar conciencia. Lo han logrado a través del relato de un niño y una niña de Gaza que cuentan su día a día. La historia ha sido trabajada por los tutores y tutoras de los centros que se han sumado al proyecto. “El objeto simbólico de esta actividad con el objetivo de que los niños sentieran que algo les ligaba con Gaza y expresar su solidaridad era montar una mochila. El éxito ha sido muy potente, tenemos una foto de un IES con una escalera llena de mochilas”, celebra Joana Maria Fiol.