El Consell asegura que la ley de la Serra garantizará el derecho de acceso a los caminos públicos

El Consell de Mallorca ha asegurado este jueves, durante una reunión con diferentes entidades, que la ley de la Serra de Tramuntana "garantiza el derecho de acceso a los caminos públicos y busca un equilibrio con la protección del territorio". El conseller de Presidencia, Toni Fuster; el director insular de la Serra de Tramuntana, Toni Solivellas; y el gerente del Consorcio Serra de Tramuntana, Lluís Vallcaneras, se han reunido con representantes de la plataforma Dret de Pas para escuchar sus observaciones. Asimismo, la institución explica que también ha mantenido reuniones con entidades como GADMA, el Grup Excursionista de Mallorca (GEM) y la Federación de Ciclismo, en el marco del proceso participativo de la futura Ley de la Serra.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha explicado que «esta reunión nos permite aclarar dudas y explicar con detalle cuál es el objetivo de la ley en materia de caminos». En este sentido, ha remarcado que «la norma busca un equilibrio entre el derecho de uso y disfrute de la Serra por parte de la ciudadanía y la protección del paisaje cultural, así como entre la propiedad privada y el acceso público».

Fuster ha subrayado que «la ley garantiza en todo caso el paso por los caminos públicos. No se podrá restringir el uso de los caminos públicos, aunque atraviesen propiedades privadas». Asimismo, ha añadido que «en ningún caso se podrá cobrar ni se tendrá que pedir permiso para pasar por un camino público».

El conseller ha explicado que «la ley también prevé la posibilidad de establecer acuerdos voluntarios con propietarios para abrir nuevos caminos o itinerarios privados», y ha destacado que «ya existen estos modelos de gestión y permiten compatibilizar el acceso con la conservación». Fuster también ha aclarado que «cuando se habla de posibles desvíos de trazados, estos se refieren exclusivamente a caminos en propiedad privada y siempre con autorización administrativa y para evitar impactos negativos, sin que ello afecte, en ningún caso, a los caminos públicos».

Finalmente, Fuster ha recordado que «la propuesta se encuentra en período de alegaciones durante dos meses, el doble que en la pasada legislatura, y este es precisamente el momento para mejorar el texto». En este sentido, ha concluido que «estudiaremos y perfilaremos la redacción todo lo que sea necesario para que este objetivo quede plenamente garantizado».

Por su parte, el director insular de la Serra de Tramuntana ha avanzado que «durante este 2026 se pondrá en marcha una línea de subvenciones para elaborar los catálogos municipales de caminos públicos», con el objetivo de reforzar el conocimiento y la protección de la red de caminos del territorio.

En materia de ciclismo, el anteproyecto de ley prevé la elaboración de un mapa de rutas aptas para la bicicleta de montaña, que tendrá carácter vinculante únicamente una vez sea aprobado. En la reunión, se ha explicado que «el mapa previsto en la propuesta se elaborará con criterios técnicos y con la colaboración de los sectores implicados, y solo limitará aquellas zonas con riesgo de deterioro para proteger elementos patrimoniales».

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El Consell recuerda que "esta fase de encuentros se desarrolla coincidiendo con el período de exposición pública del anteproyecto, que permite a entidades, ayuntamientos y ciudadanía presentar alegaciones y propuestas de mejora".