Campos pide a sus ciudadanos boicotear los productos de Damm tras el cierre de Agama

Por unanimidad, el Ayuntamiento de Campos ha declarado persona non grata al Grupo Damm. La declaración se ha hecho en la sesión plenaria de este jueves en señal de protesta por las consecuencias que ha tenido en el sector ganadero de Campos y de toda la isla el cierre de Agama. La alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, también ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que deje de consumir productos de la empresa. “Animamos a la gente a dejar de consumir productos del Grupo Damm. No lo prohibimos, pero sí que instamos a los residentes de Campos a no consumir productos de esta empresa”. “Ya que ellos han hecho este desprecio a los ganaderos, que son el corazón de nuestra payesía, nosotros no los consideramos bienvenidos a nuestro pueblo”, ha razonado la regidora popular que ha justificado la decisión de declarar persona non grata a la compañía catalana apelando al malestar generado entre los productores de leche y al fuerte arraigo de la tradición agrícola y ganadera de la localidad.

Porquer ha explicado que Campos tiene muy arraigado el tema de la payesía. De hecho, ha enfatizado que la Fira de les Vaques es la más importante. “Nuestros antepasados ya vivían de la payesía”, ha recordado, por ello, ha criticado que el Grupo Damm haya faltado a su palabra dada con el sector ganadero. “No puede ser que les afirmaran que les recolectarían la leche hasta septiembre y luego no cumplan su palabra con nuestros payeses y les fallen de esta manera”, ha reconocido. La alcaldesa ha subrayado que el consistorio mantiene un contacto constante con los afectados y con el Govern para intentar encontrar una salida a la situación. “Nosotros, además de apoyarles y estar en contacto con ellos día sí y día también para buscar una solución, como símbolo de enfado y de rechazo a la actuación de Damm, les declaramos persona jurídica non grata en Campos”, ha reconocido Porquer. Es verdad que la declaración tiene un carácter simbólico, pero la alcaldesa ha querido dejar claro el mensaje político e institucional que traslada el municipio: “Evidentemente no les podemos prohibir la entrada, pero a través de esta declaración por unanimidad en el pleno sabrán que no son bienvenidos en Campos”.

La propuesta del PP elevada a pleno y aprobada por unanimidad también expresa el apoyo a los ganaderos y reconoce la importancia del sector primario para el futuro de nuestra tierra. Además, rechaza la actuación del Grupo Damm, “que ha dejado a los ganaderos en una situación de incertidumbre y preocupación para el futuro de sus explotaciones”. La decisión del pleno escenifica el profundo malestar existente en Campos ante una situación que afecta de lleno a uno de los sectores más emblemáticos del municipio, estrechamente vinculado a su identidad y a su historia.

Manu Mielniezuk

Compromiso

Cabe recodar que el cierre de Agama azota de lleno a una de las vaquerías de Campos, la de Son Carbó que es la más grande de Baleares. La explotación campanera junto a la de Son Bernat de Llubí son las dos grandes afectadas por el cierre de Agama. El Grupo Damm se había comprometido a continuar recogiendo la leche producida por los ganaderos mallorquines hasta finales de septiembre, lo que daba un margen de tiempo a las explotaciones a poder organizarse ya que entregaban mensualmente 300.000 litros de leche a Agama. El anuncio del cierre de la planta a principios del mes de marzo supuso un duro golpe para las vaquerías ya que a partir del 1 de abril dejarán de servir la leche producida a Agama.