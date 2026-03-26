El bus TIB amplía frecuencias e incorpora nuevas líneas a partir de este viernes: consulte aquí las novedades

El servicio del autobús interurbano del TIB de Mallorca aumentará frecuencias de paso y reanudará 11 líneas propias del verano a partir de este viernes con motivo del inicio de la temporada alta, que se prolongará hasta el 30 de octubre, según informó este jueves la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad.

En rueda de prensa, el conseller José Luis Mateo, quien estuvo acompañado de la directora general de Movilidad, Lorena del Valle, y la gerente del Consorci de Transports de Mallorca, Lluïsa Serra, remarcó la apuesta del Govern por el transporte público y recordó que la renegociación de las concesiones ha permitido aumentar el presupuesto en 150 millones hasta alcanzar un total de 580 millones.

El servicio, como ya se anunció hace unas semanas, se verá reforzado por la incorporación de 14 nuevos autobuses a las líneas con más demandas que son las que conectan con las zonas de Llevant, Nord y Ponent.

Así, la línea 204 Port de Sóller – Palma amplía frecuencias y capacidad gracias a la incorporación de un bus de más de 15 metros con 53 butacas. Desde el viernes, ofrecerá 38 servicios diarios en ambos sentidos, con 5 salidas más de ida y 5 más de vuelta.

Además, la línea 401 Cala Millor – Palma, que se ofrece con 10 buses, amplía la capacidad con la incorporación de 4 vehículos de 18 metros con 75 butacas. El servicio que conecta el norte con Ciutat con la línea 302 Can Picafort – Alcúdia – Palma, incorporará cinco buses de 18 metros, cada uno equipado con 75 butacas.

También se incrementa la capacidad con la incorporación de nuevos vehículos a la línea 104 Magaluf – Palma y al Aerotib A11 Camp de Mar – Aeroport, que añade un bus más de 18 metros con 57 butacas, que permite más capacidad y el aumento del servicio en cuatro expediciones más por sentido respecto del verano pasado, según informó el Govern.

Siguiendo en Calvià, la línea 103 Santa Ponça – Palma añade 3 salidas más de lunes a sábado y 4 más los domingos y festivos. Además, amplía el horario e incorpora una última salida a la una de la madrugada desde Santa Ponça. En esta localidad se añade la nueva parada Av. Santa Ponça – Av. Golf, que se incorpora al recorrido de la línea 106 Nova Santa Ponça – Palma.

De las líneas propias de verano, este viernes retoman el servicio las líneas 231 Port de Sóller – Alcúdia, 324 Can Picafort – Alcúdia, 422 Cala Mesquida – Cala Rajada, 423 Font de Sa Cala – Cala Rajada, 424 Cala Rajada – Porto Cristo, 427 Cala Mendia – Porto Cristo y las líneas exprés 501e Campos – Palma exprés, 515e Cala d'Or – Palma y la 411e Cala Rajada – Palma.

Durante el mes de abril y mayo se retomará el resto de líneas de verano. El día 24 de abril adelantan el inicio las líneas 428 Cala d'Or – Porto Cristo y la 521 Cala d'Or – Cala Mondragó. El 1 de mayo retomarán el servicio las líneas 131 Santa Ponça – Banyalbufar, 325 Alcúdia – Cala Rajada, 323 Alcúdia – Alcanada y 327 Alcúdia – Estany Petit. Y el 15 de mayo empezará la línea 425 Cala Bona – Porto Cristo.

La línea 334 Alcúdia – Formentor adelanta el inicio al 15 de mayo, día en que está previsto el inicio de las restricciones del tráfico de vehículos, y se prolongará hasta el día 15 de octubre.

El Aerotib

El servicio del Aerotib, que conecta el aeropuerto con los principales núcleos de residentes y las zonas de costa, se adapta igualmente a los nuevos horarios de verano. De esta manera, las líneas que están operativas en invierno (A33 Port d'Alcúdia – Aeropuerto y A43 Manacor – Aeropuerto) amplían el recorrido y aumentan el servicio con el inicio del A32 Can Picafort – Aeropuerto y el A42 Cala Bona – Aeropuerto. En la zona de Migjorn, continúa en servicio el A51 Campos – Aeropuerto con más salidas y en Ponent el A11, que durante el invierno empieza en Peguera, a partir del viernes iniciará el recorrido en Camp de Mar.