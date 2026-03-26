El Ayuntamiento inicia la restauración de un talud en Porto Cristo

El Ayuntamiento de Manacor ha iniciado esta semana las obras de restauración y adecuación del talud situado entre la calle Sant Lluís y el passeig del Cap des Toll de Porto Cristo, una intervención destinada a "garantizar la estabilidad del terreno, mejorar el mantenimiento de las infraestructuras existentes y dignificar el entorno urbano", según el Consistorio.

El proyecto responde a la necesidad de actuar sobre un talud con un desnivel aproximado de cuatro metros, que presentaba dificultades de mantenimiento y problemas potenciales de estabilidad, especialmente teniendo en cuenta la presencia de la red de alcantarillado en su subsuelo. Este jueves por la mañana, el alcalde de Manacor, Miquel Oliver; la delegada de Porto Cristo, Antònia Llodrà; y la delegada de Urbanismo, Núria Hinojosa, han presentado el proyecto en el puerto.

"Con esta actuación damos respuesta a una problemática histórica de este punto de Porto Cristo, mejorando la seguridad y al mismo tiempo dignificando un espacio que había quedado degradado a raíz de la demolición del Pont del Riuet en 2011", ha destacado el alcalde. La delegada de Porto Cristo ha remarcado que "esta intervención no sólo resuelve una cuestión técnica, sino que también supone una mejora importante para los vecinos y establecimientos y un embellecimiento de la zona".

Una imagen del talud que será reformado. / Ajuntament

El proyecto contempla la construcción de un muro de contención de tres metros de altura, revestido con piedra caliza, así como un segundo muro que permitirá generar dos terrazas ajardinadas. Esta solución permitirá estabilizar el talud e integrarlo paisajísticamente en el entorno.

Además, las obras incluyen también la mejora del pavimento del vial, con la renovación del asfalto y la ejecución de un nuevo tramo pavimentado, actuaciones de drenaje para garantizar una correcta evacuación de las aguas, la protección de las edificaciones colindantes mediante sistemas de impermeabilización y la plantación de arbolado y la siembra de especies.

El alcalde de Manacor ha recordado que este espacio queda en el ámbito de la Zona de Prioridad para Residentes, por lo que los aparcamientos están orientados a los usos autorizados.

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Las obras cuentan con un presupuesto de 75.000 euros y un plazo de ejecución de un mes. Las tareas se han planificado con un itinerario de acceso que minimiza la afectación al tráfico del casco urbano, priorizando la entrada de maquinaria a través del paseo del Cap des Toll. Asimismo, el proyecto contempla la reutilización de los materiales procedentes de la demolición y excavación, en línea con criterios de sostenibilidad y eficiencia en la gestión de residuos.