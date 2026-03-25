Trece municipios de la Mancomunitat de la Serra apoyan la futura ley de la Serra

El pleno de la Mancomunitat de la Serra de Tramuntana ha aprobado una propuesta de apoyo a la futura Ley de la Serra de Tramuntana, impulsada por el Consell de Mallorca, con el objetivo de garantizar la protección, gestión, conservación y viabilidad de este paisaje cultural declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La iniciativa salió adelante con un amplio respaldo de los municipios que integran el organismo supramunicipal. En concreto, la propuesta contó con 13 votos a favor —correspondientes a Andratx, Banyalbufar, Bunyola, Calvià, Escorca, Estellencs, Deià, Fornalutx, Sóller y Valldemossa—, mientras que Esporles, Puigpunyent y Pollença optaron por la abstención. No se registró ningún voto en contra, lo que evidencia un consenso mayoritario en torno a la necesidad de dotar a la Serra de un marco legal específico.

Herramienta

El acuerdo aprobado subraya que la futura ley debe servir como una herramienta clave para preservar un entorno único, resultado de la interacción entre la actividad humana y el medio natural a lo largo de los siglos, y asegurar así su continuidad para las próximas generaciones. Asimismo, se pone en valor la importancia de mantener este equilibrio entre conservación y desarrollo sostenible.

Actualmente, el anteproyecto de ley se encuentra en fase de alegaciones, un periodo que permitirá a administraciones locales, entidades y ciudadanía realizar aportaciones para mejorar el texto. En este contexto, los municipios de la Mancomunitat han mantenido diversas reuniones con el Consell de Mallorca, tanto antes de la redacción del anteproyecto como tras su presentación, con el fin de conocer en detalle su contenido y seguir trasladando propuestas que contribuyan a enriquecer la futura normativa.