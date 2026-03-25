La tercera Fira de l'Ensaïmada llega a Mallorca: dónde y cuándo se celebra

El municipio de Santanyí se prepara para acoger una de las citas gastronómicas más destacadas de su calendario con la celebración de la III Fira de l'Ensaïmada i el Producte Local. Tras el éxito de las ediciones anteriores, el evento se consolida como un referente de la tradición y la gastronomía mallorquina.

Organizada por el Ayuntamiento de Santanyí, a través de la Concejalía de Comercio, Ferias y Mercados, junto al Consell de Mallorca y la empresa Tot Espectacle, la jornada contará con numerosas paradas donde hornos y pastelerías locales ofrecerán degustaciones y venta de ensaimadas artesanales.

En esta tercera edición, la feria refuerza su apuesta por el producto de proximidad, incorporando además una muestra más amplia de productos locales. El programa incluirá también talleres, actuaciones musicales y actividades infantiles, con el objetivo de dinamizar el centro del municipio y atraer tanto a vecinos como a visitantes.

Día y hora de la Fira de l'Ensaïmada de Santanyí

La feria se desarrollará entre las 10:00 y las 17:00 horas, el próximo sábado 28 de marzo de 2026 en la plaza de s’Abeurador, ofreciendo una amplia programación pensada para todos los públicos.

La alcaldesa de Santanyí, Maria Pons, ha destacado la importancia de dar continuidad a esta iniciativa, subrayando la voluntad de consolidarla como una cita imprescindible. Asimismo, el concejal de Comercio, Antoni Matas, ha señalado que esta edición busca potenciar no solo la ensaimada, sino el conjunto del producto local de calidad, ofreciendo demostraciones y actividades que acerquen al público el trabajo de artesanos y comerciantes.