La suspensión de licencias impidió el desarrollo de dos proyectos como “Petit Deià”

La suspensión de licencias urbanísticas que dictó el ayuntamiento de Deià en el año 2022 frenó dos proyectos urbanísticos similares al “Petit Deià”. Así lo recordó ayer el ex alcalde, Lluís Apesteguia, quien valoró positivamente los efectos que conllevó para su municipio la suspensión cautelar de licencias durante un año con motivo de la redacción de un nuevo instrumento urbanístico para Deià.

Apesteguia explicó que la tramitación de unas normas urbanísticas en Deià desencadenó diversos “movimientos” para impulsar el desarrollo de nuevas urbanizaciones con viviendas de lujo como las que se desarrollaron en el proyecto del “Petit Deià”. Por esa razón, señaló el ex alcalde, la norma cautelar frenó estas actuaciones en unos solares que aparecían como urbanizables en las normas subsidiarias vigentes desde el año 1992. Según recordó, de no haberse aprobado la suspensión “se hubieran podido llevar a cabo dos procesos urbanísticos con similar potencial al “Petit Deià” que conseguimos frenar”, ya que “con la suspensión se pararon estos movimientos”.

Suspensión

Como se recordará, en el año 2022 Deià dictó una suspensión de licencias con el fin de poner en marcha la redacción de un plan urbanístico que todavía está en fase de preparación. La suspensión cautelar se prolongó durante doce meses. El municipio adjudicó a la firma JLP-MGL-GAAT el contrato para la realización de los servicios de redacción del Plan General de Deià, el plan de ordenación detallada y el catálogo de elementos y espacios protegidos del municipio. El contrato se adjudicó con un presupuesto de 120.000 euros.

En la actualidad, esta empresa sigue trabajando en la redacción del plan que podría ver la luz a lo largo del próximo año, según indicó Joan Ripoll, actual alcalde de Deià y sucesor de Apesteguia, que sigue con el proyecto de plan general. Este documento ya cuenta con el plan de participación ciudadana ya aprobado en noviembre de 2023.