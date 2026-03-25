Estos son los nuevos horarios del Tren de Sóller a partir del 30 de marzo de 2026
Con esta programación, se refuerza la oferta de transporte coincidiendo con el inicio de la temporada en Mallorca
El servicio del Tren de Sóller y del tranvía que conecta la localidad con el Puerto de Sóller pondrá en marcha nuevos horarios a partir del próximo 30 de marzo de 2026, según el cartel informativo.
Horarios del Tren de Sóller
En el caso del tren, que une Palma con Sóller, se establecen siete salidas diarias desde Ciutat: 10:10, 10:50, 12:15, 13:30, 15:10, 18:30 y 19:40 horas. En sentido inverso, habrá ocho frecuencias: 09:00, 10:50, 12:15, 14:00, 17:15, 18:00, 18:30 y 19:30 horas. La compañía indica que algunos servicios deberán consultarse en taquilla.
Horarios del Tranvía de Sóller
Por su parte, el tranvía que enlaza Sóller con el Puerto de Sóller contará con un servicio continuo a lo largo del día. Desde Sóller hacia el puerto, las salidas serán a las 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 y 20:35 horas.
En sentido contrario, desde el Puerto de Sóller hasta Sóller, el tranvía saldrá a las 08:30, 09:30, 10:25, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00 y 21:05 horas.
Asimismo, se informa de que la venta de billetes del tranvía se realizará directamente a bordo.
Con esta programación, tanto el tren como el tranvía refuerzan su oferta de transporte coincidiendo con el inicio de la temporada, facilitando la conexión entre Palma, Sóller y su puerto durante toda la jornada.
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