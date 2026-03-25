Sineu acogerá este sábado la Trobada familiar de OCB Serra Mamerra con talleres, circo y un concierto de Pitxorines
Las actividades empezarán a las 16 horas en el Plaça des Fossar mientras que la actuación musical será a las 20 horas
Sineu volverá a convertirse en el escenario de la Trobada familiar de l’OCB Serra Mamerra, una cita que regresa al corazón del Pla de Mallorca para celebrar la primavera con una tarde repleta de actividades en catalán para toda la familia. Talleres, circo, música y un gran ambiente conforman una propuesta pensada para pequeños y mayores.
La jornada comenzará a las 16.00 horas en la Plaça des Fossar con un amplio abanico de actividades. Ludoteca de jardí habilitará un espacio para los más pequeños, mientras que también habrá Circ a la Fresca y el Eco-Tiovivo, de la mano de Circ Bover. Además, Pep Mestre dirigirá un taller de instrumentos tradicionales; M8 Taller Serigràfic ofrecerá una actividad de serigrafía, y Empenta organizará un taller de chapas.
Concierto
Después de una tarde pensada para disfrutar en familia, el plato fuerte llegará a las 20.00 horas con el concierto de Pitxorines. La fiesta se cerrará con el correfoc infantil de los Dimonis de sa Cova des Fossar de Sineu.
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