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Infraestructuras urbanas

La ecotasa financia un proyecto de modernización del alcantarillado en Alcúdia

El tramo de la carretera de Artà comprendido entre las avenidas Pere Mas i Reus y Tucán se renueva de forma integral por casi dos millones de euros

Autoridades autonómicas y municipales han visitado este miércoles las obras.

Autoridades autonómicas y municipales han visitado este miércoles las obras. / Caib

Redacción Part Forana

Alcúdia

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha presentado este miércoles en Alcúdia el proyecto de reforma y actualización del alcantarillado en la carretera de Artà, una actuación financiada con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) que supone una inversión de 1,95 millones de euros.

En el acto han participado la alcaldesa de Alcúdia, Fina Linares; el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, y el gerente de ABAQUA, Emeterio Moles.

El proyecto contempla una intervención integral en uno de los ejes viarios más importantes del municipio, concretamente en el tramo de la carretera de Artà comprendido entre la avenida Pere Mas i Reus y la avenida Tucà. "Esta zona presenta una elevada actividad, lo que hace especialmente necesaria la actualización de las infraestructuras existentes", señala el Govern.

Una imagen de los trabajos que se llevan a cabo en la carretera de Artà.

Una imagen de los trabajos que se llevan a cabo en la carretera de Artà. / Caib

La actuación incluye la renovación completa de las tuberías y de los elementos de transporte del sistema de alcantarillado, con el objetivo de evitar averías y mejorar la capacidad de respuesta de la red. Además, se incorporen materiales modernos y técnicas constructivas actuales que permitirán aumentar la durabilidad de la infraestructura y reducir los costes de mantenimiento a largo plazo.

"Los trabajos no se limitan a la vía principal, sino que también incluyen la mejora de varios ramales transversales que conectan con el colector principal, asegurando así una óptima funcionalidad de todo el sector", añade la Conselleria.

Desde el punto de vista técnico, la obra conlleva tareas de excavación, sustitución de colectores y la posterior reposición de los pavimentos afectados, garantizando la integración de la nueva infraestructura en el entorno urbano.

Lafuente ha destacado que “esta actuación permite modernizar una infraestructura esencial que había quedado obsoleta, mejorando la eficiencia del sistema de saneamiento y anticipándonos a futuras necesidades del municipio”. Asimismo, ha remarcado que “estas inversiones tienen un impacto directo en el día a día de la ciudadanía, mejorando el funcionamiento de los servicios básicos”.

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Esta actuación se enmarca dentro de la convocatoria del Plan Anual de Impulso al Turismo Sostenible (ITS) Ordinario 2024-2025 y forma parte de la estrategia del Govern para reforzar y modernizar las infraestructuras hídricas en todo el territorio de Balears.

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