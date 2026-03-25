El derrumbe de parte de la cubierta obliga a replantear la restauración de la iglesia de Sant Francesc de Sineu

Las obras de restauración de la iglesia de Sant Francesc de Paula de Sineu, iniciadas la semana pasada, han dado un giro inesperado después de que el jueves se derrumbara una parte del forjado cerámico de la cubierta mientras se saneaban unas fisuras en la canaleta situada entre la fachada y el tejado. Por ello, tras el incidente, técnicos de Patrimonio del Consell de Mallorca se desplazaron al convento de Sineu para evaluar la situación, concluyeron que la parte derrumbada deberá rehacerse y que será necesario estudiar una intervención más amplia en el resto del tejado.

Operarios trabajando en la iglesia de Sant Francesc de Paula de Sineu. / R.F.

El alcalde de Sineu, Tomeu Mulet, ha explicado en el marco de la presentación de la Semana Santa de Sineu que, tras las reuniones mantenidas con Patrimonio y el arquitecto responsable, se ha acordado adoptar un conjunto de medidas cautelares que afectarán a la afluencia de personas durante la salida de la procesión de Viernes Santo. Cabe recordar que la procesión arranca de la calle Sant Francesc y los pasos están custodiados en el convento. Según ha concretado el alcalde, ya se ha coordinado el dispositivo con la Policía Local, Protección Civil y el Patronato de Cofradías. “Se controlará que no entre mucha gente en el convento. Evidentemente entrarán los portadores de los pasos, los portadores de los estandartes y las banderas, pero se hará de una manera controlada, ordenada y con un aforo”, ha señado Tomeu Mulet, quien ha asegurado que, por el momento, no consideran que exista un peligro inminente, aunque sí ven necesario garantizar la protección de todos los asistentes.

Mulet ha añadido que en la zona de la capilla donde se produjo el derrumbe se están retirando los restos y colocando protecciones provisionales para evitar nuevas filtraciones de agua en caso de lluvia. Mientras tanto, los arquitectos y los técnicos de Patrimonio estudian cuáles deben ser las próximas actuaciones. El alcalde ha reconocido que el incidente obliga a modificar tanto las obras previstas como el presupuesto inicial. “Ahora se estaban reparando fisuras, pero la intervención de la fachada se modificará y se priorizará asegurar el techo”, ha indicado. En este sentido, no se descarta que finalmente deba acometerse una renovación integral de la cubierta del convento, aunque todavía es pronto para confirmarlo.

Imagen del techo tras el derrumbe. / Díngola

Aportación extraordinaria

Por su parte, la vicepresidenta y consellera de Cultura del Consell de Mallorca, Antònia Roca, ha avanzado que se prevé una aportación económica extraordinaria para recuperar la cubierta, si bien todavía no se puede concretar la cuantía porque los técnicos continúan evaluando las actuaciones necesarias.

De este modo, el incidente de la semana pasada ha alterado por completo la hoja de ruta inicial de la restauración. La prioridad inmediata, según coinciden Ayuntamiento y Consell, es asegurar la zona afectada, evitar riesgos y definir cuanto antes el alcance real de una intervención que ahora podría ser mucho más ambiciosa de lo previsto.