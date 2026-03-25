Otro control y regulación necesaria

En cuanto a proliferación y controversias, los proyectos en expansión de plantas de baterías para el almacenamiento eléctrico guardan demasiadas similitudes y paralelismos con los de las energías fotovoltaicas. La experiencia acumulada en el trámite, descontrol y contestación de estos últimos debería ser suficiente para clarificar el panorama y la necesidad real, pero no, todo indica que se está cayendo en los mismos errores, una situación que va en detrimento de todas las partes afectadas y que incentiva esfuerzos innecesarios y confusión general.

Se estima que, en la actualidad, hay una treintena de proyectos de plantas de baterías de las cuales, más de la mitad, 18, aspiran a instalarse en suelo rústico. Las empresas promotoras defienden sus bondades mientras que colectivos cívicos y ecologistas desconfían o las rechazan directamente. El término medio de clarificación y, en su caso justificación, debería venir de una Administración Autonómica poco dada a la transparencia efectiva. Hoy se habla de las dos plantas proyectadas en Son Bugadelles, al lado de Santa Ponsa, ese polígono industrial que los vecinos escasos de vivienda no quieren ver ampliado. Están en trámite desde 2024 y ahora parecen situarse en disposición de beneficiarse de la recalificación como proyectos de interés autonómico energético al amparo de las nueva normativas vinculadas al cambio climático y a la simplificación administrativa. Es un claro ejemplo de cómo se están haciendo las cosas.

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En cuestión de baterías BESS, Calvià está entrando en la misma dinámica que ya han experimentado Santa Maria en el entorno de la Vall de Coanegra, Pollença en Llenaire o Andratx en la zona del Pla de Son Forners, por citar solo los casos más significativos y conocidos. La población necesita saber, de una vez por todas, si estas plantas tienen el efecto contaminante que aseguran unos y niegan otros. También si su necesidad es real o si los proyectos obedecen a nuevas operaciones especulativas y de crecimiento de esta Mallorca insaciable y apetecida por todos.