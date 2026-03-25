Ciclistas de montaña convocan un acto el sábado en Selva contra la ley de la Serra

La futura ley de la Serra de Tramuntana sigue generando controversia entre los colectivos que suelen practicar diferentes modalidades deportivas en la cordillera mallorquina. Este próximo sábado, ciclistas de montaña han organizado un encuentro en Selva, a partir de las 12 del mediodía, para reivindicar el derecho de paso por los caminos públicos, una concentración que también está abierta a todos los colectivos afectados por las restricciones que quiere imponer el Consell de Mallorca en la Tramuntana.

El acto ha sido convocado por una nueva entidad, Dret de Pas, formada por aficionados al ciclismo de montaña con el objetivo de “ampliar los derechos de los ciclistas” de cualquier modalidad de esta práctica deportiva, “especialmente a raíz de las restricciones que van acotando este acceso y cerrando del que se presume Patrimonio de la Humanidad para favorecer a propietarios y cerrar caminos públicos”, explican.

El colectivo ha elaborado un manifiesto a favor de una Serra “viva, abierta y respetuosa con todos”, muy crítico con la futura ley, que “nos trata como si fuésemos un problema, cuando en realidad somos parte de la solución”, teniendo en cuenta que tanto ciclistas como excursionistas en general “respetan” la cordillera, que definen como “el símbolo y el alma de Mallorca”.

Según denuncian, la nueva ley de la Serra de Tramuntana incluye medida que “limitarán drásticamente la práctica de la bicicleta (BTT), el excursionismo y la escalada”, y lo hace “prohibiendo todo excepto lo que figure expresamente en una norma o un plano oficial”. “Para acceder a cualquier finca privada será necesaria una autorización escrita o digital del propietario, y teniendo en cuenta que el 85% de la superficie de la Serra es de titularidad privada, el resultado práctico es que la BTT, el excursionismo o la escalada serán actividades muy difíciles de practicar con normalidad”, lamentan. A su entender, para proteger la Tramuntana “no hace falta prohibirlo todo”, sino “identificar los riesgos reales, señalizar adecuadamente, formar a los usuarios y establecer códigos claros de conducta. La prohibición genérica no es protección: es exclusión”.

Cartel sobre la concentración del próximo sábado en Selva. / DM

Este nuevo colectivo recuerda que la Serra “pertenece a todos sus habitantes” y no solo a los propietarios de fincas y ‘possessions’. También todos los mallorquines que no viven en ella ni tienen propiedades porque la sienten “como parte esencial de su identidad”.

Por ello, reclaman que las restricciones a la práctica de actividades deportivas se basen en estudios de impacto patrimonial “específicos para cada camino o zona”, identificando si existe algún riesgo real y no aplicando prohibiciones genéricas. También instan a proteger y reforzar la red de caminos públicos de la Serra “como una infraestructura colectiva irrenunciable” y la implementación de mecanismos de señalización, formación y códigos de conducta que “permitan compatibilizar el acceso respetuoso con el derecho a la intimidad de los propietarios, recuperando el espíritu de convivencia tradicional”.

Por otra parte, también proponen crear un “espacio de diálogo real” entre todos los colectivos implicados, entre otras demandas.