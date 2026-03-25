CCOO mantiene la convocatoria de huelga en el servicio de ayuda a domicilio de Inca

El sindicato CCOO ha comunicado que mantiene la huelga indefinida del servicio de ayuda a domicilio municipal de Inca, prevista para el próximo 30 de marzo, y ha lamentado que el Ayuntamiento no asistiera este miércoles al acto de conciliación celebrado en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (TAMIB).

Según informó el sindicato en un comunicado, el secretario de organización de la federación de Hábitat de CCOO en Baleares, Miguel Pardo, acudió este miércoles al TAMIB para el trámite preceptivo previo a la convocatoria de huelga. Estaban citadas la empresa adjudicataria, Arquisocial S.L., y el Ayuntamiento de Inca.

La huelga indefinida afecta a una plantilla de alrededor de ocho trabajadores del servicio a domicilio. El conflicto se centra en el incumplimiento, según el sindicato, del convenio colectivo autonómico del sector, que la empresa no estaría aplicando. Desde CCOO denuncian que el Ayuntamiento, como responsable del servicio público, permite esta situación y no adopta medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral.

En su comunicado, la organización sindical acusó al alcalde de Inca, Virgilio Moreno (PSOE), de “dejadez” y de mostrar “complicidad” con la empresa al no exigir el abono de las condiciones salariales recogidas en el convenio. Asimismo, advirtió de que los usuarios del servicio (personas mayores) quedan “como rehenes” ante la posibilidad de unos servicios mínimos que el sindicato considera abusivos.

“Ya no se trata de una buena o mala gestión, sino de dejadez, abandono y connivencia con unos recortes en el ámbito social, ilícitos”, señala el texto difundido por CCOO, que insiste en que la solución pasa por que el Consistorio “ponga los recursos necesarios para que se cumpla la ley”.