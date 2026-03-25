Calvià se suma al 'boom' de las plantas de baterías con dos instalaciones de 10 millones de euros

Calvià se ha sumado al auge de los proyectos de plantas de baterías en Mallorca con una instalación prevista en el polígono de Son Bugadelles, en Santa Ponça, cuyo promotor ha pedido un cambio relevante en su tramitación. El proyecto, inicialmente planteado como proyecto de interés industrial estratégico (PIE), busca ahora ser considerado proyecto de interés autonómico energético (PIAE), una figura que podría acortar plazos administrativos.

La infraestructura, que aún se está tramitando en el Govern, se ubicaría en el polígono de Son Bugadelles, al lado de Santa Ponça. Se trata de la agrupación denominada 'Almacenamiento Calvià BESS 1 y 2', promovida por la sociedad EFM Balears Sostenible 02, SL, en la calle de Alacant, número 64, de este polígono. Las siglas BESS significan, en inglés, Battery Energy Storage Systems (sistema de almacenamiento de energía en baterías).

Una vista general del polígono de Son Bugadelles / Juan Luis Iglesias

El presupuesto previsto para estas instalaciones es elevado. Para el de BESS 1, se destinarían ocho millones de euros, mientras que, para BESS 2, se dedicarían 2,1 millones de euros. El primer caso tendría 10 megavatios de capacidad y 20 megavatios hora (MWh) de almacenamiento, mientras que, en la segunda planta, estas magnitudes se reducirían a tres y seis, respectivamente.

Julio de 2024

El trámite de información pública de este proyecto empezó en julio de 2024 para solicitar la declaración como proyecto de interés industrial estratégico, la declaración de impacto ambiental ordinaria y la autorización administrativa previa.

Recientemente, ha habido un cambio significativo en la tramitación. La conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha sacado a información pública la solicitud para cambiar el régimen jurídico de este proyecto de almacenamiento energético, de modo que deje de tramitarse como PIE y pase a hacerlo como proyecto de interés autonómico energético, al amparo de la ley autonómica de cambio climático y transición energética, así como de la ley de simplificación administrativa de 2024. La declaración como proyecto de interés autonómico energético permitiría reducir plazos de tramitación.

Varios proyectos en marcha

Como ya informó este diario, de la treintena de plantas BESS que, según el propio Govern, se están tramitando, hay 18 que incluyen planes para levantar instalaciones de almacenamiento no en suelo industrial o en suelo urbano, como el resto, sino en parcelas y superficies catalogadas como suelo rústico o de uso agrario, lo que ha provocado las suspicacias de colectivos vecinales y ecologistas.

En Santa Maria, por ejemplo, la asociación Amics de la Vall de Coanegra ha rechazado el proyecto de una planta de baterías de litio en una finca rural de Santa Maria del Camí, de 1.541 metros cuadrados, por considerar que ocasionaría un impacto ambiental y paisajístico. La entidad también ha esgrimido el riesgo de contaminación y ha alertado de un uso improcedente del suelo rústico común ya que debería ubicarse en suelo industrial.

Los vecinos también se han movilizado en Pollença contra una planta de baterías de litio que una empresa con sede en Sevilla ha proyectado en la zona de Llenaire, en una parcela de 3.000 metros cuadrados ubicada entre Pollença y el Moll.

La planta se proyecta con 16 unidades de contenedores donde se albergarán las baterías, con una capacidad total de 40 megavatios hora. La infraestructura incluye la instalación de un sistema de almacenamiento de energía en baterías para su inyección en la red de distribución.

El GOB, por su parte, ha alertado del proyecto de construcción de una planta de baterías de litio en suelo rústico que afectaría a una zona declarada como Àrea Rural de Interés Paisajístico (ARIP) en el municipio de Andratx, concretamente en el Pla de Son Forners.

La entidad ecologista se ha posicionado en contra de esta iniciativa privada que tramita un macroproyecto que agrupa a 19 subproyectos de baterías de ión de litio. Con una capacidad global de 241 MWh, sería una de las instalaciones de almacenaje eléctrico “más grandes de las islas”, según el grupo ecologista.