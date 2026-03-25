La avería del ascensor en el centro sanitario de Pòrtol obliga a atender pacientes en el rellano
El personal sanitario y los usuarios de la Unidad Básica de Salud lamentan los perjuicios que conlleva llevar más de un mes y medio sin ascensor.
La reparación se va demorando debido a que falta una pieza de la maquinaria que no se encuentra en Mallorca
La Unidad Básica de Salud de Pòrtol lleva más de un mes y medio sin ascensor, una situación que impide el acceso normal al centro y que está provocando molestias e importantes inconvenientes tanto al personal sanitario como a los propios pacientes. Los facultativos se han visto obligados a atender a algunos pacientes en el rellano de acceso desde la calle, ya que muchas personas no pueden subir a la planta donde se encuentran las consultas y el servicio de cita previa debido al mal funcionamiento del ascensor. Esta situación está generando malestar en ambas partes.
Del mismo modo, las enfermeras encargadas de realizar curas a pacientes también se ven obligadas a bajar prácticamente hasta la calle para poder atenderlos. En muchos casos, cuando el traslado del paciente dificulta una atención correcta, se ven obligadas a realizar la visita y la cura en el domicilio. Esto perjudica la asistencia, ya que los pacientes que sí pueden desplazarse al centro deben esperar el regreso del personal sanitario.
Reclamando una solución
Tanto el equipo médico como el de enfermería llevan más de un mes reclamando una solución, tanto al consistorio como a IB-Salut, ante un problema que perjudica su labor diaria y la atención que necesitan los enfermos ya que nadie acude a un centro sanitario si no lo necesita realmente.
Hasta la fecha, la única respuesta que han recibido es que falta una pieza y que esta no se encuentra en Mallorca. Una explicación, dicen, que llama la atención, ya que cualquier ciudadano podría desplazarse en avión para conseguirla y traerla a la isla en menos de veinticuatro horas.
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