Alertan de que Red Eléctrica pide el acceso a propiedades afectadas por el cable de Alcúdia

La asociación vecinal ANACA ha denunciado este miércoels que representantes de la empresa Red Eléctrica de España (Redeia), promotora del segundo cable eléctrico, "estarían visitando fincas situadas a lo largo del trazado previsto del cable de alta tensión, solicitando acceso a las propiedades, la firma de documentos y ofreciendo cantidades económicas por metro cuadrado". Asimismo, ANACA añade que se han producido visitas de personas que se identifican como "representantes de 4 Punto Sertec" y que "en al menos dos de estos casos, se han dejado tarjetas de visita acreditativas en propiedades de la zona afectada".

Las visitas han sido confirmadas por la propia empresa promotora, que explica que "en la actualidad se están promoviendo acuerdos amistosos con propietarios para la realización de catas arqueológicas, solicitadas por el Consell de Mallorca, para acreditar la no afección a bienes arqueológicos y, por parte del área de Medio Ambiente del Govern, para verificar la viabilidad y no afección al humedal de Maristany en el desarrollo de la prevista perforación horizontal dirigida en este punto, que será necesaria en el caso de que el trazado terrestre del enlace definitivamente autorizado discurriera en soterrado por esta zona".

No obstante, estas actuaciones son consideradas "graves" por este colectivo vecinal porque se estarían produciendo en un momento en el que "el proyecto se encuentra aún en fase de información pública y presentación de alegaciones, sin que exista en la actualidad ningún procedimiento expropiatorio formalmente iniciado ni declaración de utilidad pública que lo ampare". ANACA considera que podría suponer una "alteración de las garantías básicas de participación pública, generar situaciones de desigualdad entre afectados y dar lugar a escenarios de posible presión indebida sobre los propietarios, comprometiendo el ejercicio efectivo del derecho a formular alegaciones en condiciones de plena información".

ANACA considera "especialmente preocupante" que estas actuaciones coincidan con una "situación de acceso desigual a la información", en la que "determinados informes técnicos no se encuentran disponibles públicamente en la web municipal, mientras sí obran en poder del promotor del proyecto".

Mapa que muestra el trazado terrestre del cable eléctrico, todavía pendiente de su aprobación definitiva. / DM

La asociación advierte de que este tipo de prácticas, "de confirmarse en su alcance y sistematicidad", podrían ser "incompatibles con los principios de transparencia, igualdad y buena administración, pudiendo derivar en situaciones de indefensión para las personas afectadas". ANACA recuerda que, en el estado actual del expediente, "no existe obligación alguna de permitir el acceso a las fincas ni de firmar ningún documento, así como de aceptar algún tipo de oferta económica". Asimismo, añade que "cualquier documento debe ser revisado con asesoramiento previo".

Por ello, recomienda a los vecinos que soliciten siempre la identificación completa de las personas que realizan estas visitas, así como pedir copia o realizar una fotografía de cualquier documento que se les presente antes de cualquier firma. ANACA "solicitará formalmente explicaciones al promotor del proyecto y a las autoridades competentes sobre el alcance, la cobertura jurídica y el encaje administrativo de estas actuaciones, reservándose el ejercicio de las acciones que correspondan en defensa de sus derechos", añade el colectivo vecinal.

"Acuerdos amistosos"

Por su parte, fuentes de Red Eléctrica añaden que está promoviendo la consecución de acuerdos amistosos con particulares en aras del mutuo acuerdo amistoso, que "siempre es más beneficioso para los propietarios". La promotora avisa de que podría recurrir también a la vía ejecutiva, a la que podría ampararse de acuerdo a la Ley del Sector Eléctrico y el RD 1955/2000". Sin embargo, precisa que "prioriza siempre alcanzar acuerdos".

"Por supuesto ningún propietario está obligado a alcanzar voluntariamente acuerdos amistosos. No obstante, como en cualquier otro proyecto, si es necesaria en estos momentos una ocupación para trabajos de catas u otros puede acudirse a la vía ejecutiva", añade Red Eléctrica.

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En este sentido, concluye que "cuando esté aprobado definitivamente el proyecto y, por tanto su trazado definitivo y completo, en los casos en que no se llegue al acuerdo amistoso la ley faculta a recurrir a la expropiación".