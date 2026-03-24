¿Cuáles son los mejores Airbnb de Mallorca? La revista ‘Vogue’ selecciona mansiones históricas y retiros costeros, de más de 2.300 euros la noche

La revista Vogue ha seleccionado las que considera mejores propiedades de Mallorca para alquilar a través de Airbnb, con el objetivo de alejarse de las zonas turísticas masificadas y descubrir otros rincones de la isla a través de villas históricas y propiedades costeras, algunas de ellas de más de 2.300 euros la noche, en consonancia con el auge del mercado del alquiler turístico premium en la isla.

El artículo detalla un total de 10 casas o propiedades, distribuidas en ocho municipios diferentes. Los únicos términos municipales que repiten en esta selección son Sóller y Manacor. En primer lugar menciona una casa señorial construida en 1618 que se alquila en Deià, muy cerca de La Residencia, y que, según el artículo, es “ideal para grupos”. Fue el estudio del pintor mallorquín Joan Miralles, cuya huella artística aún se percibe en la mansión, como recogen los anuncios inmobiliarios. ¿El precio? Desde 2.309 euros la noche.

La publicación destaca que, a lo largo de toda la propiedad se encuentran elementos de ese pasado y, en concreto, menciona que cuenta con una tafona bien conservada y con una capilla privada. La casa, con cuatro habitaciones, incluye una piscina, jardines de lavanda y una ducha al aire libre.

Es Claper dels Gentils

La otra propiedad que menciona Vogue es Es Claper dels Gentils, una casa del siglo diecinueve que se encuentra en Sóller, en plena Serra de Tramuntana. Cuenta con tres habitaciones y dos baños, y se alquila desde 666 euros la noche. En esta selección de casas exclusivas que se alquilan en Airbnb, aparece también Casa Raya Ferienvilla, en primera línea de Porto Cristo. “Hay buenas vistas… y hay este Airbnb”, se puede leer en el artículo, que informa de que dispone de dos habitaciones y dos baños. Se alquila desde 413 euros la noche.

Para un “acogedor retiro en pareja”, Vogue aconseja lo que denomina “Finca Son Salom” (Santanyí), con una habitación y un baño. "Desde la bañera al aire libre hasta la hamaca colgante del árbol, el patio trasero salpicado de almendros está claramente diseñado para un estilo de vida pausado y para pasar largas tardes charlando o leyendo en plena naturaleza”, puede leerse en el artículo.

Cas Sitger, en Felanitx, es otra de las propiedades seleccionadas, con tres habitaciones y otros tantos baños. “Esta villa de dos pisos comienza con un patio y solo mejora. Azulejos con motivos decorativos recubren los suelos, y grandes ventanales se abren hacia el pueblo rural que se extiende más abajo”, detalla el artículo de la prestigiosa publicación.

En Fornalutx, se encuentra Sa Teulera, que, según Vogue, destaca por ser “una joya escondida, con vistas panorámicas del paisaje y una arquitectura del siglo XVII notablemente bien conservada”.

Turismo norteamericano

Vogue es una revista que nació en Estados Unidos a finales del siglo diecinueve y que está considerada como la publicación sobre moda más influyente a nivel mundial. Se edita en más de una veintena de países.

El artículo de la publicación estadounidense se produce en un momento en que el turismo procedente de ese país ha crecido en los últimos años en Mallorca gracias a los vuelos directos con Nueva York. Es un perfil de visitante de alto poder adquisitivo, con un gasto medio de 2.113 euros, según el último informe de tendencias de mercado de la temporada de primavera verano 2025 de Turespaña.

Las actividades y motivaciones preferidas de los estadounidenses en sus vacaciones en España se centran en el turismo urbano (66 %), visitas culturales (62 %), el turismo de compras (55 %), gastronomía (34 %) y naturaleza (25 %), según el Instituto Nacional de Estadística (INE).