Semana Santa 2026 | Consulta las novedades de la procesión del Viernes Santo de Sineu

Sineu levanta el telón de su solemne Semana Santa este viernes con el pregón y concierto a cargo de la Filharmònica Porrerenca. Este martes se ha presentado el programa y el alcalde Tomeu Mulet ha asegurado que estamos ante el mejor programa de los últimos años. “Hemos confeccionado un programa de gran calidad. La Semana Santa de cada vez llega con más novedades y una mayor programación gracias a la colaboración entre el patronato de cofradías, el Consell de Mallorca, el Govern y el Ayuntamiento de Sineu", ha remarcado Mulet. Este año por primera vez IB3 va a retransmitir la solemne procesión del Viernes Santo, un hecho que dará una mayor repercusión a una de las procesiones más vistosas de Mallorca.

Otra de las novedades de la procesión del Santo Entierro de Sineu del Viernes Santo es que contará con la participación del Joch de Ministrils del Consell de Malorca y en la plaza de la iglesia habrá dos solistas. La Banda de cornetes, tambors i timbals de Sineu interpretará El Silenci como cada año mientras que el barítono Gabriel Mas Salom junto al violinista Marc Bauzà Rodríguez dedicarán el Ave Maria de F. Schubert a la Mare de Déu de la Soledat. “Son un conjunto de novedades que enriquecerán aún más el patrimonio que tenemos que es la Semana Santa sineurera”, ha afirmado el alcalde, que ha aprovechado la ocasión para animar a la ciudadanía a sacar los vestidos en las procesiones. Tanto el Ayuntamiento como el Patronato de Cofradías de Sineu cada año llevan a cabo un intenso trabajo para animar a todo el mnudo a que salgan en procesión y no quede ningún vestido en el armario. “Si no pueden salir, que los dejen porque es importante revitalizar la participación que había antiguamente en la procesión”, puntualiza Mulet.

La solemne procesión del Santo Entierro y la Soledad de María contará con los centuriones que son los encargados de abrir el desfile, la Banda de cornetes, tambors i timbals de Sineu, las bandas de música de Algaida y Montuïri, la Filharmònica Porrerenca, el Joch de Ministrils y 18 cofradías además de las autoridades políticas y eclesiásticas.

Antònia Roca y Llorenç Perelló. / Aj.

Pregón

El programa de actos de la Semana Santa de Sineu empezará este viernes a las 20 horas con el pregón y el concierto de la Filharmònica Porrerenca. “Recuperamos lo que hicimos hace dos años que es el pregón de Semana Santa, a cargo de Joan Ramon Xamena, el director de la Filharmònica. Es un pregón muy especial porque es una banda muy querida en Sineu”, desgrana el alcalde. Durante el concierto es proyectará el documental de la Semana Santa sineuera de 1987. El sábado a las 20 horas tendrá lugar el concierto de Semana Santa a cargo del Quartet de Cordes de l’Orquestra Sinfònica de les illes Balears con la obra Les set paraules de Crist en la Creu de J. Haydn. La procesión del Domingo de Ramos será a las 12 horas mientras que la del Jueves Santo empezará a las 22.30 horas.

La presentación del programa ha contado con el director general de Cultura, Llorenç Perelló, y la vicepresidenta del Consell, Antònia Roca, que ha remarcado que la participación del Joch de Ministrils en la procesión de Sineu pondrá “la nota musical y de solemnidad”. Tanto Perelló como Roca han remarcado la importancia de recuperar y cuidar el patrimonio cultural inmaterial de la isla.