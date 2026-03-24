Semana Santa 2026: Calvià organiza celebraciones en los diferentes núcleos del municipio

Calvià se prepara para vivir intensamente la Semana Santa con un programa de actos religiosos que se extenderá hasta el Domingo de Resurrección, con celebraciones repartidas por los principales núcleos del municipio y organizadas por la Unitat Pastoral junto a cofradías y entidades locales, con la colaboración del Ayuntamiento. El calendario arrancará el viernes 27 de marzo con el viacrucis de las cofradías en es Capdellà.

El domingo 29 de marzo, la celebración de Ramos tomará el relevo con actos en distintos puntos como Calvià, Santa Ponça, Portals, Peguera, Palmanova y es Capdellà, en una jornada que combinará bendición de palmas y eucaristías a lo largo de toda la mañana y la tarde. Ya en plena Semana Santa, el Jueves Santo, 2 de abril, se celebrará la Cena del Señor en varias parroquias del municipio, con horarios escalonados, seguida de una de las citas más destacadas del programa: la procesión del Crist de la Sang en Calvià y Son Ferrer, prevista a las 20.00 horas.

El Viernes Santo concentrará algunos de los actos más solemnes, con un viacrucis al mediodía en Santa Ponça y las celebraciones de la Pasión y Muerte del Señor por la tarde en distintos enclaves. En Calvià vila y Son Ferrer tendrá lugar el tradicional Davallament, mientras que Son Ferrer acogerá también por la noche la procesión del Silencio. La Vigilia Pascual se celebrará el sábado 4 de abril con una convocatoria conjunta en Calvià, además de un oficio en Palmanova.

Los actos culminarán el domingo 5 de abril con las celebraciones del Domingo de Pascua, que incluirán el tradicional 'Encontre' en Calvià vila y misas en Santa Ponça, Portals, Peguera y es Capdellà. El programa refleja la implicación de las distintas parroquias y cofradías del municipio, como la Hermandad-Cofradía de El Toro de Son Ferrer.