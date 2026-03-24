Un paréntesis alargado y contraproducente

Desde hace meses, Deià acumula más protagonismo por los escándalos que emanan de su Ayuntamiento que por el atractivo paisajístico y hasta glamuroso que, en justa fama, se asocia a esta villa insignia de la Serra. Falta de agua, exceso de tráfico, descontrol de las nóminas municipales, cámaras de vigilancia mal enfocadas o pelotazos de discordia a cuenta del club de tenis, entre otros desajustes, no es poca cosa para un municipio de las dimensiones de Deià. Pero ahora resulta que aún hay que sumar a todo ello el paréntesis, de resultado estéril, en la concesión de licencias urbanísticas, mientras se debía procurar una actualización de la normativa local compatible con la ley de balear de Urbanismo, que todavía no ha llegado. Con los plazos de prórroga más que caducados, al Ayuntamiento no le ha quedado otro remedio que levantar la suspensión de licencias decretada en 2022.

No reaccionar a tiempo tiene efectos nefastos. Si la sucesión de incidencias que en los últimos tiempos han ido emanando de la casa consistorial de Deià daña, en general, la buena imagen del municipio, la suspensión de licencias desaprovechada, más en concreto, una vez levantada, tiene ahora un efecto llamada para nuevas construcciones amparadas en las Normas Subsidiarias de 2006 que ni siquiera han sido revisadas.

El Ayuntamiento ha quedado atrapado en su propia trampa con unos efectos de repercusión colectiva y grietas abiertas a la especulación. Lluís Apesteguia deberá explicar algún día porqué no avanzó en la actualización urbanística. Su sucesor, el alcalde actual, Joan Ripoll, se despereza todavía con un primer borrador cuya consolidación fía para dentro de un año.

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No se adivina resquicio alguno en el que poder introducir una justificación de lo ocurrido. La mera inercia y el abandono de la gestión municipal al paso de las horas tampoco son útiles para sellar este modo de obrar. Queda la sensación de que todo sigue siendo posible en Deià y de que siempre habrá alguien que sabrá maniobrar para aprovecharse de ello.