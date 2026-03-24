Desconvocada la huelga de recogida de basuras en Llucmajor tras un acuerdo entre empresa y sindicato

La huelga prevista en el servicio de recogida de residuos de Llucmajor, que debía comenzar el próximo jueves 26 de marzo, ha quedado desconvocada después del acuerdo alcanzado este martes entre la empresa FCC y UGT Servicios Públicos en el Tribunal de Mediación y Arbitraje de Balears (Tamib), con presencia de representantes del equipo de gobierno municipal.

Según ha informado el sindicato en un comunicado, el pacto contempla el compromiso de la empresa de mantener el cumplimiento del acuerdo suscrito en 2024, de forma que la plantilla de la contrata perciba sus nóminas conforme a las retribuciones fijadas en el convenio colectivo autonómico del sector de residuos sólidos urbanos (RSU).

UGT ha precisado que ese cumplimiento queda vinculado, a su vez, a que el Ayuntamiento de Llucmajor atienda los compromisos adquiridos con la concesionaria. La organización sindical ha señalado, no obstante, que observa con escepticismo el acuerdo alcanzado.

El sindicato ha lamentado asimismo la “continua inseguridad” que, a su juicio, sufren los trabajadores del sector por las sucesivas licitaciones y por la competencia a la baja entre las empresas que aspiran a estos contratos públicos.

UGT ha reiterado además su defensa de una solución estructural para el servicio, basada en la creación de un consorcio o empresa de ámbito insular que gestione de manera conjunta la recogida de residuos y la limpieza viaria. También ha criticado el marco del convenio autonómico, al considerar que limita la capacidad de negociación en los centros de trabajo y que las tablas salariales acumulan una pérdida de poder adquisitivo desde 2024.

Sucesivos aplazamientos

La huelga había sido aplazada en varias ocasiones durante marzo. UGT ya había advertido a comienzos de mes de que el conflicto se reactivaba al entender que la empresa no iba a aplicar desde marzo el acuerdo salarial alcanzado el año pasado, mientras que el inicio del paro se fue posponiendo a la espera de avances en la negociación.

La desconvocatoria se produce en un contexto de crisis recurrente en la recogida de basuras en Llucmajor, con quejas vecinales por la acumulación de residuos en distintos núcleos del municipio, especialmente en urbanizaciones y en s’Arenal.

Recientemente, el Ayuntamiento de Llucmajor aprobó en el pleno municipal el nuevo pliego del servicio de residuos, un contrato valorado en 53 millones de euros y con una duración de ocho años, que introduce significativas novedades como un sistema de recogida puerta a puerta en determinadas zonas del municipio.