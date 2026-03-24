Desalojan un edificio en Manacor por riesgo inminente de colapso

El Ayuntamiento de Manacor ha decretado este martes el desalojo inmediato de un edificio situado junto a la plaza de sa Bassa, en pleno centro de la ciudad, ante el riesgo inminente de colapso de su estructura, afectada por grietas y humedades desde hace años. La finca, de tres plantas de altura, permanece actualmente deshabitada precisamente por los problemas estructurales que arrastra. No ocurre lo mismo con la planta baja, donde continúan abiertos dos negocios de restauración: un local argentino de comida rápida y un restaurante chino.

El inmueble, ubicado en la calle Alexandre Rosselló, 7, preocupa especialmente por el estado de la cubierta, “que puede poner en peligro la seguridad de las personas”, según explica el propio consistorio, que también ha advertido de que el desalojo deberá mantenerse en el tiempo “mientras los propietarios de este inmueble no adopten las medidas necesarias para consolidar toda la estructura del edificio”. La decisión se ha tomado a raíz de los informes técnicos municipales del departamento de Urbanismo, que alertan del mal estado de conservación del inmueble y del peligro real de desprendimientos y hundimiento estructural.

Deficiencias graves

Según un informe municipal de Urbanismo emitido en marzo de 2026, el edificio presenta deficiencias graves en la cubierta y en la cornisa, con riesgo de que se produzca un colapso que afectaría también a las plantas inferiores, incluidos los dos locales comerciales situados en la planta baja del edificio, que están actualmente en funcionamiento y son muy concurridos.

Ante esta situación, el consistorio ha ordenado a la propiedad la ejecución de una serie de medidas cautelares que deberán adoptarse en un plazo máximo de dos días. Además, los propietarios tendrán que realizar obras de consolidación de toda la estructura del edificio para poder evaluar la afectación a los locales de la planta baja, con el objetivo de hacer efectivo el realojo lo antes posible.

El consistorio recuerda que todos los propietarios tienen el deber legal de conservación y que, en caso de incumplimiento, podrá imponer multas coercitivas reiteradas hasta que lleven a cabo las actuaciones exigidas.