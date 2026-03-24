Desalojan un edificio en Manacor por riesgo inminente de colapso
El Ayuntamiento ha ordenado el desalojo de una finca situada junto a la plaza de sa Bassa por problemas estructurales
El edificio permanece deshabitado pero en la planta de abajo hay dos negocios de restauración
El Ayuntamiento de Manacor ha decretado este martes el desalojo inmediato de un edificio situado junto a la plaza de sa Bassa, en pleno centro de la ciudad, ante el riesgo inminente de colapso de su estructura, afectada por grietas y humedades desde hace años. La finca, de tres plantas de altura, permanece actualmente deshabitada precisamente por los problemas estructurales que arrastra. No ocurre lo mismo con la planta baja, donde continúan abiertos dos negocios de restauración: un local argentino de comida rápida y un restaurante chino.
El inmueble, ubicado en la calle Alexandre Rosselló, 7, preocupa especialmente por el estado de la cubierta, “que puede poner en peligro la seguridad de las personas”, según explica el propio consistorio, que también ha advertido de que el desalojo deberá mantenerse en el tiempo “mientras los propietarios de este inmueble no adopten las medidas necesarias para consolidar toda la estructura del edificio”. La decisión se ha tomado a raíz de los informes técnicos municipales del departamento de Urbanismo, que alertan del mal estado de conservación del inmueble y del peligro real de desprendimientos y hundimiento estructural.
Deficiencias graves
Según un informe municipal de Urbanismo emitido en marzo de 2026, el edificio presenta deficiencias graves en la cubierta y en la cornisa, con riesgo de que se produzca un colapso que afectaría también a las plantas inferiores, incluidos los dos locales comerciales situados en la planta baja del edificio, que están actualmente en funcionamiento y son muy concurridos.
Ante esta situación, el consistorio ha ordenado a la propiedad la ejecución de una serie de medidas cautelares que deberán adoptarse en un plazo máximo de dos días. Además, los propietarios tendrán que realizar obras de consolidación de toda la estructura del edificio para poder evaluar la afectación a los locales de la planta baja, con el objetivo de hacer efectivo el realojo lo antes posible.
El consistorio recuerda que todos los propietarios tienen el deber legal de conservación y que, en caso de incumplimiento, podrá imponer multas coercitivas reiteradas hasta que lleven a cabo las actuaciones exigidas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jaume Font, alumno de FP, tras un mes en una empresa de instalaciones eléctricas: 'Cuando acabe las prácticas, si quieren que me quede, planeo seguir aquí
- El último año del bar Plata: la familia Serra busca relevo tras siete décadas de resistencia en Palma
- Condenado un guardia civil por no preparar un coche para un mando
- El entorno de la familia del niño de seis años que murió atropellado en Montuïri recalca que el conductor 'dio negativo en la alcoholemia
- Suciedad y críticas al personal de Son Reus: voluntarios denuncian la precaria situación del refugio de animales tras el cambio de gestión
- Muere un motorista al chocar contra un poste en el Secar de la Real, en Palma
- La propietaria de 'So Mallorca' sobre las pintadas en su local que pedían 'menos turismo': 'Este espacio también es para la gente de aquí
- Cadenas 'low cost' que quizá no conozcas y que ya han desembarcado en Palma