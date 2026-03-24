Deià levanta la suspensión cautelar de licencias urbanísticas

El Ayuntamiento de Deià ha levantado la suspensión cautelar de licencias urbanísticas que caducó en mayo de 2023 tras haber superado el tiempo de duración previsto. La norma fue dictada en abril de 2022 con motivo de la puesta en marcha de un nuevo plan urbanístico para el municipio que ahora ha quedado en segundo término. La suspensión afectaba al otorgamiento de licencias urbanísticas durante un año, el plazo que se dio el anterior alcalde, Lluís Apesteguia, para disponer de un nuevo planeamiento urbanístico para Deià.

Esa suspensión, aprobada por unanimidad en 2022, afectaba tanto a la tramitación y aprobación de planes de desarrollo e instrumentos de gestión como al otorgamiento de nuevas licencias urbanísticas y la presentación de comunicaciones previas, con el objetivo de revisar el planeamiento urbanístico municipal conforme a la Ley de Urbanismo de las Illes Balears.

Imagen de una calle de Deià. / Joan Mora

El acuerdo establecía que la suspensión tendría efectos durante un año si no se aprobaba ningún documento de planeamiento o, como máximo, hasta la aprobación inicial del nuevo Plan General, del Plan de Ordenación Detallada y del Catálogo de Elementos y Espacios Protegidos de Deià.

Sin avances

Sin embargo, durante este período no se ha aprobado ningún documento ni siquiera un avance de revisión del planeamiento vigente, que continúa siendo el texto de las Normas Subsidiarias de 2006, circunstancia que ha provocado que la suspensión decayera y perdiera sus efectos.

El alcalde, Joan Ripoll, ha explicado que el consistorio trabaja actualmente en la elaboración de un primer borrador del nuevo planeamiento urbanístico y que la previsión municipal es poder presentar el avance a lo largo del próximo año, de modo que, mientras tanto, los promotores y particulares pueden volver a solicitar licencias y presentar comunicaciones según el régimen ordinario vigente en el municipio.