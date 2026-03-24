Comienzan las obras para reforzar el talud que amenazaba la carretera de Fornalutx

El Consell de Mallorca ha iniciado las obras para reforzar el talud situado sobre la calle Arbona-Colom de Fornalutx y junto a un aparcamiento muy utilizado por vecinos y visitantes. La intervención busca garantizar la estabilidad del terreno y evitar desprendimientos que podrían afectar tanto a la vía de acceso al pueblo como a la zona de estacionamiento.

El proyecto, con un presupuesto de unos 180.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, incluye la sustitución parcial de la actual malla de doble torsión, la instalación de una nueva red de acero anclada profundamente en la roca mediante barras y hormigón, y la mejora del sistema de drenaje con tubos de PVC y material filtrante. Estas actuaciones permitirán consolidar definitivamente el talud y reforzar la seguridad tanto para los peatones como para los vehículos que transitan por la zona.

Trabajos para reforzar el talud de la carretera. / Joan Mora

Reivindicación vecinal

Las obras responden a una reivindicación vecinal que se remonta a 2019, cuando varios residentes alertaron del riesgo de desprendimientos, especialmente durante los períodos de fuertes lluvias. Los informes técnicos confirmaron entonces que el sistema de contención existente era insuficiente, lo que hacía necesaria una intervención urgente.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ya había anunciado este proyecto el pasado mes de noviembre durante una visita al municipio, en la que presentó el plan de actuación.