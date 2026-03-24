Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prohens en el CaribeCrimen de CoanegraMuere un motorista en PalmaCachalotes en BalearesRCD MallorcaNieve en Mallorca
instagramlinkedin

Comienzan las obras para reforzar el talud que amenazaba la carretera de Fornalutx

La intervención busca garantizar la estabilidad del terreno y evitar desprendimientos que podrían afectar tanto a la vía de acceso al pueblo como a la zona de estacionamiento

Operarios trabajan en reforzar el talud de la carretera de Fornalutx.

Operarios trabajan en reforzar el talud de la carretera de Fornalutx. / Joan Mora

Joan Mora

Fornalutx

El Consell de Mallorca ha iniciado las obras para reforzar el talud situado sobre la calle Arbona-Colom de Fornalutx y junto a un aparcamiento muy utilizado por vecinos y visitantes. La intervención busca garantizar la estabilidad del terreno y evitar desprendimientos que podrían afectar tanto a la vía de acceso al pueblo como a la zona de estacionamiento.

El proyecto, con un presupuesto de unos 180.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, incluye la sustitución parcial de la actual malla de doble torsión, la instalación de una nueva red de acero anclada profundamente en la roca mediante barras y hormigón, y la mejora del sistema de drenaje con tubos de PVC y material filtrante. Estas actuaciones permitirán consolidar definitivamente el talud y reforzar la seguridad tanto para los peatones como para los vehículos que transitan por la zona.

Trabajos para reforzar el talud de la carretera.

Trabajos para reforzar el talud de la carretera. / Joan Mora

Reivindicación vecinal

Las obras responden a una reivindicación vecinal que se remonta a 2019, cuando varios residentes alertaron del riesgo de desprendimientos, especialmente durante los períodos de fuertes lluvias. Los informes técnicos confirmaron entonces que el sistema de contención existente era insuficiente, lo que hacía necesaria una intervención urgente.

Noticias relacionadas y más

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ya había anunciado este proyecto el pasado mes de noviembre durante una visita al municipio, en la que presentó el plan de actuación.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • obras
  • desprendimientos
  • Consell de Mallorca
  • aparcamiento
  • Carreteras
  • lluvias
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco noches de operativo contra gallinas asilvestradas en Magaluf por orden del Ayuntamiento de Calvià
  2. Saltos extremos en la Serra, la nueva práctica que amenaza a zonas protegidas
  3. Las gallinas siguen campando en Magaluf pese al operativo a tiros del Ayuntamiento de Calvià
  4. Calvià intenta desalojar un hostal okupado en Santa Ponça tras frustrarse el proyecto de centro de día
  5. Las viviendas de sa Pobla que el Govern renunció a comprar a un precio irrisorio se revenden ahora por el triple
  6. Jóvenes agricultores en Mallorca: “Es de locos meterse en este mundo sin tener un plan b”
  7. Malestar entre adjudicatarios de VPO en Santa Margalida por el 'retraso' en la entrega de llaves
  8. La recogida de residuos puerta a puerta se empezará a aplicar en Andratx a partir de abril

¿Cuáles son los mejores Airbnb de Mallorca? La revista ‘Vogue’ selecciona mansiones históricas y retiros costeros, de más de 2.300 euros la noche

¿Cuáles son los mejores Airbnb de Mallorca? La revista ‘Vogue’ selecciona mansiones históricas y retiros costeros, de más de 2.300 euros la noche

Un paréntesis alargado y contraproducente

Un paréntesis alargado y contraproducente

Comienzan las obras para reforzar el talud que amenazaba la carretera de Fornalutx

Deià levanta la suspensión cautelar de licencias urbanísticas

Deià levanta la suspensión cautelar de licencias urbanísticas

Sa Pobla contará con una nueva vivienda para 6 residentes con diagnóstico en salud mental

El Obispado de Mallorca impulsa una asociación para gestionar el oratorio de Sant Miquel de Campanet

Fuertes olores en Sineu por un nuevo vertido de estiércol en Son Venrell

Fuertes olores en Sineu por un nuevo vertido de estiércol en Son Venrell

El PSOE propone declarar Santa Margalida zona de mercado tensionado por la vivienda

El PSOE propone declarar Santa Margalida zona de mercado tensionado por la vivienda
Tracking Pixel Contents