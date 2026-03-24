El artista Gustavo Peñalver inaugura en Artà la exposición 'Dos maestros, una amistad' junto a Abdón Prats

El artista Gustavo Peñalverpresentará el sábado a partir de las 12 horas la exposición “Dos maestros, una amistad” en el emblemático Cafè Parisien de Artà, propiedad del futbolista del RCD Mallorca, Abdón Prats. La muestra propone un encuentro singular entre dos lenguajes universales, el arte y el fútbol, a través de una iniciativa marcada por la amistad y la admiración mutua.

Abdón Prats y su madre, responsables del Café Parisien de Artà / @cafeparisienarta

La exposición supone una ocasión poco habitual en la trayectoria de Gustavo, que traslada su universo creativo fuera del estudio para instalarlo en un espacio cotidiano y cercano al público. Con ello, el artista reivindica que el arte puede irrumpir en cualquier escenario cuando existe una motivación auténtica. En este caso, ese impulso nace de un vínculo personal que se remonta a la infancia.

Junto a Gustavo participa Abdón Prats, cuya carrera deportiva es presentada en esta propuesta como una forma de expresión que va más allá de la competición. La muestra plantea así un diálogo entre dos formas de creación aparentemente distantes, pero unidas por la intuición, la emoción y la creatividad.

De este modo, el Cafè Parisien se convertirá en punto de encuentro de dos perfiles artísticos: por un lado, Gustavo, creador que da vida al lienzo en la intimidad de su estudio; por otro, Abdón Prats, capaz de convertir el balón en una herramienta de expresión bajo el rugido del estadio.

Conexión

El origen de esta iniciativa se encuentra en la relación que ambos mantienen desde hace años, nacida cuando Abdón, siendo apenas un niño de seis años, quedó fascinado por la obra del artista. Hoy, esa conexión entre pasado y presente toma forma en una exposición que une arte, vida y memoria compartida.

“Dos maestros, una amistad” invita al espectador a adentrarse en un cruce de mundos donde el arte sale del taller y el fútbol abandona el campo para encontrarse en un espacio común, accesible y próximo. La entrada será libre hasta completar aforo, en una jornada en la que, según los organizadores, se podrá hablar de arte mientras se disfruta de la cocina, y de fútbol mientras se contemplan los cuadros.