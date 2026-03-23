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Vivienda en Mallorca

El PSOE propone declarar Santa Margalida zona de mercado tensionado por la vivienda

Una moción presentada por los socialistas plantea movilizar pisos vacíos y frenar el impacto del alquiler de temporada

Imagen de un pleno celebrado esta legislatura en el Ayuntamiento de Santa Margalida.

Imagen de un pleno celebrado esta legislatura en el Ayuntamiento de Santa Margalida. / DM

Redacción Part Forana

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Santa Margalida ha presentado una moción para instar al Govern a declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado e impulsar un plan para movilizar viviendas vacías ante las dificultades de acceso a la vivienda.

La iniciativa se basa en la evolución del mercado del alquiler en el municipio, donde, según datos del Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler, los contratos vigentes se sitúan en torno a los 600 euros mensuales de media. Sin embargo, el PSOE advierte de que la oferta actual en portales inmobiliarios muestra precios muy superiores, que oscilan entre los 1.000 y los 3.500 euros al mes, en muchos casos vinculados a alquileres de temporada.

Los socialistas subrayan que esta “desalineación” entre los precios reales y los ofertados, junto al peso del alquiler estacional en zonas como Can Picafort o Son Serra de Marina, dificulta el acceso a viviendas de uso habitual para residentes, especialmente jóvenes y familias.

La moción también pone el foco en el parque de viviendas vacías. Según el censo de 2021, Santa Margalida cuenta con 1.210 inmuebles desocupados, un 14,38% del total, lo que, a juicio del PSOE, representa una oportunidad para aumentar la oferta de alquiler estable si se activan mecanismos de movilización.

Viviendas vacías

Entre las medidas propuestas figura la elaboración de un inventario municipal de viviendas vacías, cruzando datos de padrón, suministros y catastro, así como la creación de un servicio de acompañamiento al alquiler para facilitar la salida al mercado de estos inmuebles con garantías para propietarios e inquilinos.

Asimismo, la moción plantea estudiar la aplicación de un recargo del IBI a viviendas desocupadas de forma permanente, conforme a la legislación estatal, como medida para incentivar su uso residencial, junto a la creación de un Consell Municipal de Vivienda para hacer seguimiento de la situación.

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Con esta propuesta, el PSOE defiende una actuación conjunta que combine la declaración de zona tensionada con políticas activas de vivienda para “recuperar oferta estable, contener los precios y facilitar que la población residente pueda desarrollar su proyecto de vida en el municipio”.

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