El Obispado de Mallorca impulsa una asociación para gestionar el oratorio de Sant Miquel de Campanet

El Obispado de Mallorca informó ayer, tras la misa celebrada en la parroquia de Campanet, del proyecto asociativo que prevé impulsar para ofrecer “un buen servicio a la comunidad” en el oratorio de Sant Miquel. El obispo Sebastià Taltavull, el vicario general, Josep Adrover, y el rector Pere Gerard Bestard estuvieron presentes en la reunión, a la que asistieron unas cuarenta personas. Durante el encuentro se expuso la idea de promover una asociación u obrería de Amics de Sant Miquel, de modo que sea la propia entidad la que gestione el oratorio.

En estos momentos se están elaborando los estatutos que regirán la futura entidad y se abrirá un periodo de inscripciones para que los voluntarios o las personas interesadas en formar parte de esta asociación puedan apuntarse. El plazo estará abierto hasta junio y el formulario puede encontrarse en la propia rectoría.

En la reunión se dejó claro que el oratorio debe estar al servicio de la gente de Campanet y de las entidades del municipio. También fueron tajantes al afirmar que en el oratorio no pueden llevarse a cabo actividades con fines lucrativos. Si se genera alguna ganancia, como por ejemplo en el caso de que se celebre una boda, esta deberá invertirse en la propia ermita. Todo ello quedará recogido en los estatutos que está elaborando el Obispado.

Una imagen del interior del antiguo templo de Campanet. / J. Pons

Recogida de firmas

Cabe recordar que la semana pasada, el Obispado y la parroquia de Campanet emitieron un comunicado para responder a la campaña de recogida de firmas que reivindicaba el uso social de la antigua iglesia de origen medieval como punto de encuentro para actividades socioculturales.

El contrato de cesión entre la cooperativa local S.I. y la parroquia de Campanet finalizó en 2021 y no fue renovado. El obispo reconoció durante la reunión del domingo, según apuntaron algunos de los asistentes, que la ermita de Sant Miquel no podía seguir funcionando como lo había hecho hasta que terminó la concesión.

En el comunicado de la semana pasada también se recordó que el oratorio no se ha cerrado. “Es verdad que no está abierto durante las ocho horas laborables oficiales, pero todas las asociaciones, entidades y grupos que han solicitado visitarlo o hacer uso de las casas, del ‘donat’ o de la explanada han podido hacerlo”. Además, “durante este periodo también se han seguido celebrando diversos actos culturales, sociales, religiosos y sacramentales”, entre los que se citan “matrimonios canónicos”.