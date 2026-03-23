Fuertes olores en Sineu por un nuevo vertido de estiércol en Son Venrell

Sineu sufre desde hace días un nuevo episodio de fuertes olores procedentes del vertido de estiércol en la finca de Son Venrell. La plataforma Macrogranges No ha remitido este lunes una carta a la conselleria de Agricultura en la que alerta de que un nuevo vertido ha provocado, desde el pasado jueves, un intenso malestar vecinal, con olores que se han extendido por todo el municipio e incluso han llegado hasta Lloret.

“Esta situación genera una grave preocupación por el posible impacto ambiental y, en particular, por el riesgo de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas”, alerta la plataforma. En la carta remitida al departamento de Joan Simonet reclama que aclare si dispone de un registro de los vertidos de estiércol realizados en la zona afectada y cuál es la periodicidad autorizada para este tipo de actuaciones, al considerar que no pueden llevarse a cabo de forma semanal o mensual sin una justificación técnica.

“Esta situación genera una grave preocupación por el posible impacto ambiental y, en particular, por el riesgo de contaminación del suelo y de las aguas subterráneas” Plataforma Macrogranges No

Asimismo, la plataforma pide que se informe sobre si se ha realizado un análisis previo del suelo que acredite la necesidad agronómica del abonado y que garantice el cumplimiento de los límites establecidos para evitar la contaminación por nitratos. También solicita confirmar si los camiones empleados en el transporte del estiércol contaban con las autorizaciones y licencias exigidas por la normativa vigente para el traslado de este tipo de materiales.

Por último, insta a la administración a responder a todas estas cuestiones y, en caso de que no se disponga de las autorizaciones y requisitos legales necesarios, a adoptar las medidas oportunas para evitar vertidos indiscriminados, proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación de las aguas subterráneas, en defensa de la salud pública y del territorio.

Máxima transparencia

El alcalde de Sineu, Tomeu Mulet, ha admitido que este lunes todavía se podían percibir los olores provocados por el estiércol esparcido en la finca de Son Venrell. El Ayuntamiento ha remitido toda la documentación de los hechos a la Conselleria de Agricultura con el objetivo de esclarecer la situación y garantizar que se actúa con la máxima transparencia y responsabilidad.

De hecho, el alcalde explica que la Policía Local acudió al lugar de los hechos tras la alerta de los vecinos para controlar y documentar cómo se gestionaba el estiércol. Además de emitir un informe, que ya ha sido remitido a la Conselleria, también acudió el Seprona. Así, el alcalde detalla que han enviado a la Conselleria la documentación para que se pueda comprobar que el estiércol se está gestionando correctamente.

“Si se hace tal y como indica la normativa, se puede hacer, pero es verdad que los fuertes olores molestan” Tomeu Mulet — Alcalde de Sineu

“Si se hace tal y como indica la normativa, se puede hacer, pero es verdad que los fuertes olores molestan”, reconoce el alcalde, que especifica que, como Ayuntamiento, “estamos muy pendientes del tema y llevamos el máximo control posible”. Los vecinos, añade, entienden que esta actividad puede realizarse siempre que se haga dentro de lo que marca la normativa, pero “es verdad que el olor es molesto y desagradable”.

Por su parte, la Conselleria todavía no había recibido este lunes la carta de la plataforma, aunque ha recordado que la gestión del estiércol en las fincas agrarias está regulada por la normativa.