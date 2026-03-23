De una finca en Torrenova al paseo de Magaluf: el Govern destina 10 millones del ITS a cuatro grandes reformas urbanas de Calvià

El Govern ha destinado 10 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a cuatro grandes proyectos de reforma en Calvià, según informó este lunes el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, durante una visita institucional al municipio.

Las actuaciones visitadas incluyen la primera fase de la reforma del Bulevar de Peguera, con una inversión de 3,25 millones de euros (1,25 del ITS y 2 millones de fondos europeos); la segunda fase de la remodelación del paseo marítimo de Magaluf, financiada al 100% con 3 millones del ITS; la adecuación de la finca costera municipal de Torrenova, que recibe 1 millón del ITS para crear un pulmón verde tras su expropiación en 2023; y la obra de pluviales de Palmanova-Magaluf (4,8 millones).

Durante el recorrido, en que el conseller estuvo acompañado del alcalde Juan Antonio Amengual (PP) y otros cargos municipales, se supervisó el avance de proyectos que abarcan "desde la modernización urbana hasta la sostenibilidad hídrica y la recuperación patrimonial", según destacó posteriormente el Ayuntamiento en un comunicado.

Un instante del recorrido institucional de este lunes por diferentes obras en Calvià / DM

Bauzá subrayó que el ITS “se consolida como una herramienta tangible que revierte directamente en la mejora de los municipios y la calidad de vida de sus residentes”. En este sentido, destacó la capacidad de gestionar fondos de diversa procedencia, como los Next Generation, para maximizar el impacto de la inversión pública.

"Colaboración institucional"

El alcalde Amengual, por su parte, resaltó la importancia de la “colaboración institucional” como clave para avanzar en la modernización de zonas maduras y dar respuesta a demandas vecinales históricas.

“Esta inyección económica es vital para transformar la estética y funcionalidad del Bulevar de Peguera y del Paseo Marítimo de Magaluf, así como para dar una respuesta definitiva a las demandas vecinales con la nueva red de pluviales”, manifestó Amengual, que valoró igualmente la recuperación de Torrenova como nuevo espacio público.