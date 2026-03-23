Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prohens en el CaribeCrimen de CoanegraMuere un motorista en PalmaCachalotes en BalearesRCD MallorcaNieve en Mallorca
instagramlinkedin

Infraestructuras

De una finca en Torrenova al paseo de Magaluf: el Govern destina 10 millones del ITS a cuatro grandes reformas urbanas de Calvià

El conseller Bauzà destacó que el Impuesto de Turismo Sostenible es una "herramienta" para "mejorar la vida de los residentes" y el alcalde Amengual abogó por la "colaboración institucional" para transformar las zonas maduras

Una vista de las obras en el Bulevar de Peguera

Una vista de las obras en el Bulevar de Peguera / DM

Iñaki Moure

Iñaki Moure

El Govern ha destinado 10 millones de euros procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a cuatro grandes proyectos de reforma en Calvià, según informó este lunes el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, durante una visita institucional al municipio.

Las actuaciones visitadas incluyen la primera fase de la reforma del Bulevar de Peguera, con una inversión de 3,25 millones de euros (1,25 del ITS y 2 millones de fondos europeos); la segunda fase de la remodelación del paseo marítimo de Magaluf, financiada al 100% con 3 millones del ITS; la adecuación de la finca costera municipal de Torrenova, que recibe 1 millón del ITS para crear un pulmón verde tras su expropiación en 2023; y la obra de pluviales de Palmanova-Magaluf (4,8 millones).

Durante el recorrido, en que el conseller estuvo acompañado del alcalde Juan Antonio Amengual (PP) y otros cargos municipales, se supervisó el avance de proyectos que abarcan "desde la modernización urbana hasta la sostenibilidad hídrica y la recuperación patrimonial", según destacó posteriormente el Ayuntamiento en un comunicado.

Un instante del recorrido institucional de este lunes por diferentes obras en Calvià

Un instante del recorrido institucional de este lunes por diferentes obras en Calvià / DM

Bauzá subrayó que el ITS “se consolida como una herramienta tangible que revierte directamente en la mejora de los municipios y la calidad de vida de sus residentes”. En este sentido, destacó la capacidad de gestionar fondos de diversa procedencia, como los Next Generation, para maximizar el impacto de la inversión pública.

"Colaboración institucional"

El alcalde Amengual, por su parte, resaltó la importancia de la “colaboración institucional” como clave para avanzar en la modernización de zonas maduras y dar respuesta a demandas vecinales históricas.

Noticias relacionadas y más

Esta inyección económica es vital para transformar la estética y funcionalidad del Bulevar de Peguera y del Paseo Marítimo de Magaluf, así como para dar una respuesta definitiva a las demandas vecinales con la nueva red de pluviales”, manifestó Amengual, que valoró igualmente la recuperación de Torrenova como nuevo espacio público.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Magaluf
  • Govern
  • peguera
  • turismo
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cinco noches de operativo contra gallinas asilvestradas en Magaluf por orden del Ayuntamiento de Calvià
  2. Saltos extremos en la Serra, la nueva práctica que amenaza a zonas protegidas
  3. Las gallinas siguen campando en Magaluf pese al operativo a tiros del Ayuntamiento de Calvià
  4. Calvià intenta desalojar un hostal okupado en Santa Ponça tras frustrarse el proyecto de centro de día
  5. Las viviendas de sa Pobla que el Govern renunció a comprar a un precio irrisorio se revenden ahora por el triple
  6. Jóvenes agricultores en Mallorca: “Es de locos meterse en este mundo sin tener un plan b”
  7. Malestar entre adjudicatarios de VPO en Santa Margalida por el 'retraso' en la entrega de llaves
  8. La recogida de residuos puerta a puerta se empezará a aplicar en Andratx a partir de abril

De una finca en Torrenova al paseo de Magaluf: el Govern destina 10 millones del ITS a cuatro grandes reformas urbanas de Calvià

De una finca en Torrenova al paseo de Magaluf: el Govern destina 10 millones del ITS a cuatro grandes reformas urbanas de Calvià

Los trabajadores de Agama podrán ser recolocados en otras empresas del Grupo Damm o recibir una mayor indemnización

Los trabajadores de Agama podrán ser recolocados en otras empresas del Grupo Damm o recibir una mayor indemnización

La Nova Cançó revive en un emotivo homenaje a Joan Ramon Bonet en Inca

La Nova Cançó revive en un emotivo homenaje a Joan Ramon Bonet en Inca

La finca de Gabellí Gran de Campanet sale a la venta por 16 millones de euros

La finca de Gabellí Gran de Campanet sale a la venta por 16 millones de euros

Más de 500 personas se concentran en Raixa a favor de los caminos públicos: “Nosotros los cuidamos, ellos los cierran”

Más de 500 personas se concentran en Raixa a favor de los caminos públicos: “Nosotros los cuidamos, ellos los cierran”

Març ventós i abril plujós, fan el maig florit i formós

¿Para qué sirve la PAC? El ejemplo del cereal en Mallorca

¿Para qué sirve la PAC? El ejemplo del cereal en Mallorca

Jóvenes agricultores en Mallorca: “Es de locos meterse en este mundo sin tener un plan b”

Jóvenes agricultores en Mallorca: “Es de locos meterse en este mundo sin tener un plan b”
Tracking Pixel Contents