La finca de Gabellí Gran de Campanet sale a la venta por 16 millones de euros

La ‘possessió’ de Gabellí Gran, en el municipio de Campanet, ha vuelto a salir al mercado por un precio de 16 millones de euros. Cabe recordar que a finales del pasado año 2023, el propietario de la finca, un inversor irlandés, ya quería venderla a un precio muy inferior al actual, 7,5 millones de euros, aunque finalmente no llegó a efectuar la operación de compraventa.

La diferencia con respecto a 2023 es que ahora la finca incorpora una licencia de hotel de cinco estrellas que está “en construcción”, según especifica el conocido portal inmobiliario que promociona la ‘possessió’, limítrofe con la finca de Gabellí Petit donde está ubicado el monumento natural de las Fonts Ufanes.

Un detalle del antiguo 'safareig' de la finca. / Idealista

La finca de Gabellí Gran dispone de 28 habitaciones en una ‘possessió’ de 2.140 metros cuadrados construidos, distribuidos en cuatro plantas. La antigua masía está ubicada en un terreno que ocupa 72 hectáreas, entre las que destacan 11,5 hectáreas de viñas y 20 hectáreas de olivares. El resto de la finca es un terreno natural dominado por el Puig de ses Mates Verdes, con una altura de 372 metros.

Además, dispone de 32 baños, piscina y un jardín de grandes dimensiones. Un vestigio de la antigua actividad agrícola que permanece en la finca es una antigua tafona, además de una capilla protegida que sirve de reclamo para la celebración de bodas. El viñedo se plantó entre los años 2017 y 2019 con Merlot, Syrah, Chardonnay y otras variedades locales.

Tal y como publicó este diario el pasado año 2023, cuando el propietario irlandés puso la finca a la venta por primera vez, la licencia de obra para la conversión de la ‘possessio’ en un hotel de lujo fue concedida en agosto de 2022, con un periodo de ejecución de 36 meses. Los trabajos de reforma estaban valorados en casi dos millones de euros. Una de las condiciones era que las casas mantuvieran su configuración original y la recuperación de los elementos propios con interés patrimonial.

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Una imagen de los viñedos de Gabellí Gran, que ocupan 11,5 hectáreas. / Idealista

La proximidad de la finca con las Fonts Ufanes es un valor añadido para la emblemática ‘possessió’ de Campanet. Ses Fonts Ufanes constituyen un fenómeno hidrogeológico que basa su singularidad en que se trata de una fuente que brota después de una gran acumulación de lluvia en el Puig del Tomir y sus alrededores. De esa manera, los caudales pasan en un breve espacio de tiempo de cero a cien metros cúbicos por segundo, desembocando en el torrente de Sant Miquel, que a su vez conduce el agua al parque natural de s'Albufera. Se trata de un fenómeno muy visitado por la espectacularidad de las surgencias de agua.