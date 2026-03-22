Costumari Popular
Març ventós i abril plujós, fan el maig florit i formós
Avui, V de Quaresma
El V Diumenge de Quaresma és una jornada litúrgica clau que marca la recta final d’aquest temps de penitència, sovint associada a la tradició popular de la «Vella Quaresma», una figura femenina amb set cames que representa cada setmana de Quaresma, de la qual se li va arrencant una cama cada divendres fins a arribar a la Setmana Santa, com a símbol del pas del temps i la preparació per a la Pasqua. Litúrgicament, llegim lectures específiques que parlen de la Nova Aliança i la resurrecció, preparant els fidels per al Misteri Pasqual.
El març i el diable
El març és el mes dels bocs. Aquest mes entren en relació amb el diable i li procuren adeptes i seguidors. Ara tenen lloc les grans reunions presidides pel diable en forma de boc, on es donen cita totes les bruixes i bruixots de la rodalia. Aquest és el mes que el diable volta més per la terra i que es fa més perillós i temible: «Pel març, corre el diable per totes parts». Conten que, fa temps, les nits dels divendres de març hi havia reunions de bruixes i bruixots a certs llocs de Mallorca -sobretot en el «triangle màgic» format per tres pobles del Pla-, i allà s’explicaven totes les malifetes i les propostes que farien durant l’any.
Sant Benet (21)
Fou un monjo italià que fundà l’orde benedictina; en la reforma del calendari es va passar la seva festa a l’11 de juny, però molta gent la celebra avui. Se l’invocava contra la fam i la desgana. Era creença que els nascuts el dia de sant Benet, que va passar molts d’anys només bevent aigua, tenien el do natural de veure els corrents subterranis, els feia ser bons saurins i la gent els cercava per trobar aigua i obrir pous.
L’Anunciació (25)
Avui l’Església commemora l’anunciació de l’encarnació del Senyor a la Mare de Déu per l’àngel Gabriel. Aquesta és una de les quatre festes marianes més importants de l’any i popularment se la coneix com «la Mare de Déu de març». Avui es podia rompre el precepte quaresmal d’abstinència. Com que era considerat un pecat molt gros mantenir relacions carnals dins la Quaresma, quan es produïa un naixement al cap de nou mesos d’aquest període, la mare deia que l’infant havia estat concebut el dia de l’Encarnació, amb la qual cosa tot quedava arreglat. Diuen que Déu va crear el món aquest dia, al voltant de l’equinocci de primavera: si Déu va crear el món separant la llum de les tenebres, vol dir que el dia i la nit tenen exactament la mateixa durada (12 hores), i això succeeix avui. D’aquí nou mesos celebrarem el Naixement, Nadal.
Entra el creixent (25)
Es poden sembrar bledes, carabasses, enciam, i també petúnies, malves, margalides, violetes, clavells, espígol, gladiols. Es poden tallar les canyes, el canyet, el jonc, el càrritx i l’espart. Convé preparar l’hort per sembrar més endavant les tomatigueres, pebrers, albergínies. Floreixen les estepes, la borratja i el boix, espècie endèmica de la Serra de Tramuntana. Quan comença a fer fosca, al bosc, senten cantar els mussols; es creu que si canten prop d’una casa és senyal de mal averany.
No estalvieu la farigola
Una infusió de farigola és bona per al mal de coll. Cura refredats, enforteix el cos, i ajuda a descansar. Amb mel i llimona, ens hidrata i ens neteja. Omple la casa de perfum de bosc i acompanya les tertúlies de l’horabaixa. «És el nostre te de fora vila». Els antics egipcis utilitzaven la farigola mesclada amb altres ingredients per a embalsamar els morts. A l’antiga Grècia la utilitzaven com a perfum durant els banys i la cremaven com a encens als temples, creient que la farigola era una font de valor, és per això que també la cremaven davant l’altar dels déus. Es pensava que l’extensió de la farigola per Europa era gràcies als romans, ja que la utilitzaven per a purificar els espais i donar un sabor aromàtic al formatge i als licors. Durant l’edat mitjana, es posava davall els coixins per agafar el son ràpidament i protegir-se de malsons. La farigola també s’utilitzava com a encens i es posava damunt els fèretres durant el funeral perquè se suposava que assegurava el pas a la pròxima vida.
Eclipsis
Després de molts anys sense eclipsis totals visibles a la Península, a partir de 2026 se’n succeiran tres de seguits. El primer serà l’eclipsi total del Sol del 12 d’agost d’aquest mateix any i en poc menys d’un any, el 2 d’agost de 2027, n’hi haurà un altre de semblant. El tercer serà l’eclipsi anul·lar del Sol del 26 de gener de 2028. Després d’aquest, no es podrà observar cap altre eclipsi des de la Península fins al 2053. Els eclipsis totals del Sol són poc freqüents i només es poden veure des d’una franja estreta de la Terra. L’últim visible va ser el 30 d’agost de 1905. L’eclipsi total de Sol del 12 d’agost travessarà la Península de nord-oest a sud-est. Entrarà pel nord-est de Galícia i travessarà Astúries, el nord-est de Castella i Lleó, Cantàbria, el nord-oest de Madrid, el sud-oest del País Basc i Navarra, La Rioja, el nord-est de Castella-La Manxa, el sud-est d’Aragó, el nord del País Valencià, el sud de Catalunya i les Illes Balears. Serà parcial a la resta de la Península. No cal dir que l’observació s’ha de fer amb la màxima protecció visual.
Sabíeu que...?
Avui és ell Dia Mundial de l’Aigua. Dilluns (23) és el Dia Meteorològic Mundial. Dimarts (24) és el Dia Mundial de la Tuberculosi. Dimecres (25) és el Dia Europeu contra la trata d’Éssers Humans. Dijous (26) és el Dia Mundial d’Adaptació al Canvi Climàtic. Divendres (27) és el Dia Mundial del Teatre.
«La història del poder polític és la història de la delinqüència internacional i de l’assassinat en massa» (Karl Popper).
