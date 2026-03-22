Más de 500 personas se concentran en Raixa a favor de los caminos públicos: “Nosotros los cuidamos, ellos los cierran”

Más de 500 personas procedentes de toda la isla se han concentrado este domingo por la mañana en el aparcamiento de la finca pública de Raixa (Bunyola) en respuesta a la llamada de las entidades que habían convocado la protesta para reivindicar el acceso libre por los caminos públicos de Mallorca. La presencia de manifestantes ha sido tan elevada que se han generado algunos atascos de tráfico en el camino que conduce a la ‘possessió’ y muchos problemas para aparcar. Una gran cantidad de coches ha tenido que estacionar en el arcén de la carretera Palma-Sóller.

El acto, animado por un sol primaveral, ha mantenido un espíritu festivo en todo momento, con la presencia de colles de xeremiers para amenizar el ambiente e incluso un hombre caracterizado como el cardenal Despuig, una figura históricamente vinculada a la gran finca de Bunyola, daba la bienvenida a los asistentes antes de intervenir para reclamar la apertura del histórico camí de Passatemps, que pasa por Raixa.

Numerosas pancartas colocadas en distintos puntos de la explanada clamaban en contra de la “usurpación” de los caminos públicos. Los presentes han tenido la oportunidad de estampar su firma en las alegaciones que las distintas plataformas convocantes presentarán al anteproyecto de la ley de la Serra de Tramuntana, a la que consideran contraria al interés general y muy favorable al de los propietarios de las fincas que cierran los caminos que atraviesan sus dominios.

Durante el acto se han leído hasta tres manifiestos diferentes que tienen en común su defensa incondicional del patrimonio colectivo amenazado. “Nos están separando de la Serra, es una vergüenza, ya llevamos 25 años de lucha por los caminos y los cierres siguen aumentando”, ha lamentado Bernat Fiol, portavoz de Gadma, una de las entidades convocantes. Fiol admite que “el 80 por ciento de la Serra es propiedad privada, pero los caminos son públicos, y ya hay más de 50 caminos cerrados en esta Serra preciosa”.

Después, Guillem Ramis, de los Amics de la Vall de Coanegra, ha lamentado que las administraciones públicas y el sistema judicial “no nos defienden”. También ha denunciado que el Consell de Mallorca y la mayoría de ayuntamientos “incumplen la ley de Caminos que obliga a catalogarlos e inventariarlos” y ha recordado que la ley reguladora de las Bases del Régimen Local, también “incumplida” por las administraciones, dice en su artículo 80 que los bienes de dominio público “son inalienables, inembargables e imprescriptibles”. Esta entidad de Santa Maria ha reclamado a las administraciones políticas y a la justicia que “recuperen de oficio todos los caminos y los bienes patrimoniales públicos que son de toda la gente de Mallorca y permanecen cerrados”. “Fora lladres de camins”, ha concluido.

Pere Brunet, geógrafo jubilado de Bunyola, ha instado a los presentes a ejercer de “moscas cojoneras” para presionar a las instituciones con el objetivo de que cumplan su trabajo y defiendan el interés general. Ha criticado la poca voluntad del consistorio ‘bunyolí’ en aprobar el catálogo de caminos, actualmente “en estado de hibernación” y la actitud egoísta de muchos “señores” de ‘possessió’ que usurpan los caminos de todos: “Son tan pobres que solo tienen dinero”.

Posteriormente, ha hablado Sebastià Gaià, de la plataforma procamins de Manacor, que ha instado al Govern a “defender los intereses de los ciudadanos y el patrimonio común” y ha recordado que su “obligación” es “cuidar, mantener y defender este patrimonio que es de todos porque viene de nuestros antepasados”, además de “formar parte de nuestra historia y carácter”.

Gaià se ha referido a la ley de la Serra de Tramuntana, que “hace todo lo contrario de lo que marcan sus funciones: ponerse en contra del conjunto de los ciudadanos y defender a los más poderosos porque tienen grandes propiedades o son multimillonarios”. “Nosotros no usurpamos ni invadimos propiedades privadas, son los propietarios de las fincas, que no merecen decirse señores, o recién llegados de fuera, quienes cierran y usurpan los caminos de todos. Nosotros cuidamos los caminos públicos, ellos los cierran para que no podamos pasar”, ha denunciado el activista ‘manacorí’, que ha animado a los presentes a participar el próximo Lunes de Pascua (día 6 de abril) en una ‘berena’ reivindicativa por el camí de sa Roca de Manacor, una excursión emblemática cuyo acceso está cerrado de forma ilegal.

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Ha cerrado su intervención con un conocido poema de Guillem d’Efak: “Des de sa Dragonera, al cap de Formentor/ des de les fondalades, al puig de Galatzó/ del salobrar de Campos, fins Betlem i es Caló/ d’Eivissa a Formentera/ i des de Ciutadella, fins sa Mola a Maó/ aquests camins són nostres/ que ho sàpiguen polítics i senyors!”.