Turismo
Viatges Llevant, la histórica agencia de Manacor, se integra en Btravel: “Entrar en un gran grupo turístico nos da tecnología de primer nivel”
La emblemática agencia de viajes de Manacor fundada por Juan Pedro López se integra en Btravel tras 32 años en el mercado
Viatges Llevant, la emblemática agencia de viajes de Manacor, situada en la plaza Ramon Llull de Manacor desde 1992, cambia de colores y se integra en Btravel (Grupo Barceló), que también se queda con la oficina de Porreres. Hablamos con Juan Pedro López, fundador de Viatges Llevant.
-¿Ya es oficial?
-Así es. El miércoles ya vinieron a cambiar el rótulo, así que oficialmente formamos parte de BTravel y más concretamente de Ávoris, que podríamos decir que agrupa las agencias de viajes, la mayorista y la compañía aérea del Grupo Barceló.
-¿Por qué pasar de una empresa familiar a una multinacional?
-Ha sido por un conjunto de motivos. Entre ellos porque ya tengo una edad y este mes de julio cumpliré 65 años, aunque seguiré unos cuantos años más trabajando. Y también porque es entrar a formar parte de un grupo turístico muy potente, con herramientas tecnológicas de primer nivel. Ha sido un proceso de acercamiento de posturas para acabar integrándonos. Conservaremos el mismo equipo humano en las dos oficinas, tanto en la de Manacor como en la de Porreres. Lo que sí tendremos ahora serán más recursos, más opciones de contratación y la parte tecnológica de BTravel, que está a años luz de la que pudiéramos tener nosotros. Además Btravel ya tiene hoteles y compañías aéreas propias que hacen que la competitividad de precios sea aún mejor.
-Si es más fácil contratar un viaje desde casa, ¿por qué la gente sigue yendo a una agencia de viajes?
-Pasa como con todo lo que todavía se puede hacer presencialmente. Es una cuestión sobre todo de confianza. Por ejemplo, a mí cuando hago la declaración de la renta todavía me gusta que me asesoren; porque me puede salir más a cuenta y de una forma más sencilla que si la hiciera yo, que no tengo tantos conocimientos sobre el tema. Aquí ocurre lo mismo. La gente confía en las agencias porque sabe que hay profesionales detrás que saben perfectamente cómo se hace el trabajo y cómo conseguir que el billete o el paquete de viaje le salga más rentable. Luego está el tema de la seguridad, como ahora está pasando con esas personas que, por el conflicto en Irán, han quedado atrapadas en Tailandia o en Japón. Aquí tenemos un apoyo al que pueden acudir para que les resolvamos la logística para volver y cómo hacerlo sin que se tengan que preocupar.
-¿Y por una cuestión de precios?
-La gente siempre piensa que comprar por internet es más barato, pero ya le digo que muchas veces no es así, y que en determinados casos puede costar incluso el doble. Porque tienes la satisfacción de haberlo hecho tú mismo y haberlo solucionado, por eso te da la sensación de que ha sido más barato y que no has tenido que pagar un plus a la agencia.
-¿Y no es así?
-No es así, nosotros nos llevamos una comisión muy pequeña, son mucho más los riesgos de internet.
-En tiempos en que los bancos cada vez ‘expulsan’ más a sus clientes porque lo hagan todo desde su casa; las agencias de viajes parece que quieren todo lo contrario
-En los bancos incluso tienes que pedir hora… tenemos que demostrar que venir a las agencias tiene ventajas, como la eficiencia o la amabilidad…
-¿Lleva toda la vida dedicado al oficio?
-Desde los 20 años, o sea que ya hace 45 que me dedico a lo mismo; lo cual siempre he pensado que ha sido una suerte y un placer. Primero en una pequeña agencia de viajes que estaba en una oficina en la plaza de Sa Bassa, y luego en Viatges Manacor donde estuve 10 años. En septiembre de 1992 abrimos Viatges Llevant aquí mismo, en la plaza Ramon Llull de Manacor.
-¿Han cambiado mucho la forma de trabajar y los gustos de los clientes?
-Recuerdo que hace 35 o 40 años el 95% de las operaciones que hacíamos eran para comprar billetes de avión o de barco y algún hotelito y coche de alquiler. Era algo muy sencillo. Muy poca gente iba de viaje organizado. Antes, cuando abrimos los primeros viajes eran para ir un fin de semana a París o Londres. Ahora, y más aún después de la pandemia, los jóvenes ya quieren conocer el mundo de una vez e ir a Japón o a Australia.
-¿Internet es el enemigo?
-Comprar un billete a Barcelona o Madrid es sencillo, pero cuando tienes que gastar 4.000 euros y tienes que pagar con tarjeta por internet ya no te fías tanto… Ahora mismo tampoco hace falta ni venir personalmente a la agencia si no quieres, basta por teléfono, por WhatsApp o por correo. Hemos organizado vueltas al mundo o cruceros a clientes que ni conocemos en persona. Por eso pienso que hay que potenciar la tecnología a nuestro favor. Les sacamos los billetes, la tarjeta de embarque y se los enviamos al móvil… y no cobramos nada.
-¿Especializarse es una solución?
-Desde hace años tenemos grupos exclusivos nuestros, hechos a medida, tanto para viajar dentro de España como internacionales, donde va personal nuestro en paquetes organizados o cruceros.
-¿Recuerda alguna petición especial?
-Especial por la época en que fue… una pareja que quería casarse según el rito de la Polinesia. Se lo organizamos todo desde Manacor: lugar de la ceremonia, barca, etc., cuando todavía no había internet. Claro, le hablo de hace más de 30 años. Lo conseguimos.
- Caída de visitantes en el centro de Sóller: preocupación en bares y restaurantes
- Unas obras con maquinaria pesada destruyen un camino público histórico en Capdepera
- Cinco noches de operativo contra gallinas asilvestradas en Magaluf por orden del Ayuntamiento de Calvià
- Saltos extremos en la Serra, la nueva práctica que amenaza a zonas protegidas
- Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
- “Los payeses dejarán de cultivar la tierra”: los cinco frentes que golpean al campo de Mallorca
- Las viviendas de sa Pobla que el Govern renunció a comprar a un precio irrisorio se revenden ahora por el triple
- Malestar entre adjudicatarios de VPO en Santa Margalida por el 'retraso' en la entrega de llaves