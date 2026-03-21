Los trabajadores de la recogida de basuras de Sóller convocan una huelga en plena Semana Santa y la Fira

La Federación de Servicios Públicos de UGT ha comunicado a la dirección de la entidad pública Sóller 2010 la convocatoria de una huelga que afectará a la totalidad de su plantilla y de los servicios que presta, entre ellos la recogida de basuras en el municipio.

El escrito precisa que el paro implicará a unos 65 trabajadores de la empresa pública, encargada de diversos servicios municipales como la recogida de basuras, la gestión de los aparcamientos regulados por ORA, la guardería municipal o la gestión del polideportivo de Son Angelats.

Según el preaviso, la huelga ha sido acordada por el comité de empresa y se iniciará el jueves 2 de abril a las 23 horas, coincidiendo con el inicio de los días festivos centrales de la Semana Santa de 2026. El calendario comunicado establece jornadas completas de paro el Viernes Santo, el sábado y el Domingo de Pascua, afectando durante 24 horas a todos los turnos de trabajo y servicios de Sóller 2010.

UGT advierte de que esta interrupción en la actividad repercutirá en servicios esenciales del municipio, entre ellos la recogida de basuras, limpieza viaria y otros servicios vinculados a la gestión municipal que presta la empresa.

El conflicto no se limitará a Semana Santa, ya que el preaviso contempla la reanudación de la huelga el viernes 8 de mayo a las 23 horas, con nuevos paros de 24 horas el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, y una jornada adicional el lunes 11 de mayo hasta las 23 horas. Estas fechas se solapan con el período en el que Sóller celebrará la Fira y el Firó, las fiestas de mayor relevancia del municipio por cuanto a gente que congrega.

La coincidencia de los paros con estos días festivos y de alta actividad incrementará el impacto de la huelga sobre la prestación de los servicios municipales, especialmente los de limpieza y recogida de basuras, muy importantes en un contexto de gran concentración de actos y público.

En cuanto a las causas del conflicto, UGT explica en su escrito que el objetivo de la huelga es desbloquear la negociación del convenio colectivo de empresa, tras varios intentos fallidos. El sindicato reclama que se atiendan las pretensiones trasladadas por la representación de la plantilla y subraya que, pese a las reuniones mantenidas hasta la fecha, “no se han obtenido los resultados esperados”.

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La huelga podría suspenderse si hay avances en la negociación colectiva, especialmente en lo referente a las demandas de incremento salarial.