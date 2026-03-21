Guillem Ensenyat, secretario general de la nueva agrupación socialista de Estellencs

La Agrupación Socialista de Estellencsse ha constituido como una "nueva opción política alternativa a la derecha", después de la asamblea celebrada este viernes, que ha servido para la elección de la nueva Comisión Ejecutiva y a Guillem Ensenyat como nuevo secretario general. La agrupación se constituye después de una etapa anterior en la que Marta Aguirre ejerció como secretaria general.

La nueva ejecutiva queda formada por Guillem Ensenyat como secretario general; Norma Curbelo como secretaria de organización y Guillem Seguí como secretario de política municipal.

Ensenyat ha explicado que "la Agrupación Socialista de Estellencs es un grupo de personas que quiere un futuro para el pueblo donde no se deje a nadie atrás, donde la sostenibilidad y un futuro para todos son dos cosas que deben ir juntas, y no un futuro que sólo sea por los intereses de unos pocos".

Guillem Ensenyat es actualmente concejal en el Ayuntamiento, formando parte de la Agrupació Per Estellencs, y asume la secretaría general de los Socialistas de Estellencs con la voluntad de articular "proyectos municipales desde la proximidad".

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Amanda Fernández, secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, se ha mostrado "contenta de que los socialistas cuenten con voz propia en Estellencs y de que sean una alternativa clara a la derecha del PP." La agrupación inicia esta nueva etapa con el objetivo de fomentar la cohesión social, la sostenibilidad y la participación ciudadana en Estellencs. El conseller del grupo socialista Joan Méndez y los miembros de la ejecutiva de la FSM Xisco Dalmau y Marc Vich también han participado de la asamblea constituyente de la nueva Agrupación Socialista de Estellencs.