Las gallinas siguen campando en Magaluf pese al operativo a tiros del Ayuntamiento de Calvià

Gallos y gallinas asilvestradas siguen paseando en gran número por sa Porrassa, en Magaluf, pese al operativo de cinco días organizado este mes por el Ayuntamiento de Calvià para reducir la población, con el objetivo de que no supongan un riesgo para la salud pública y de que no provoquen accidentes de tráfico como los que ha habido en los últimos tiempos.

Gallos y gallinas asilvestradas en Magaluf, tras las batidas organizadas por el Ayuntamiento de Calvià / Juan Luis Iglesias

Un recorrido realizado este viernes por el Passeig Calvià a la altura del aparcamiento del antiguo parque acuático que sirve como recinto del Mallorca Live Festival permitió comprobar que estos ejemplares no han desaparecido del todo. El Ayuntamiento ya había explicado que la intención de estas batidas, en las que se utilizaron escopetas con perdigones, no era exterminar toda la población, sino reducirla. Tampoco descartó el Consistorio la posibilidad de realizar nuevos operativos.

Para algunos vecinos, la presencia de estas aves asilvestradas le da un toque pintoresco a una zona tan turística como Magaluf. Hay residentes que han protestado por esas batidas contra las gallinas, al entender que no era la mejor manera de afrontar el problema. Sostienen estas voces vecinales que había gente dispuesta a llevárselas a sus fincas particulares para que no fuesen exterminadas.

En horario nocturno

Como informó este diario, de la actuación contra las gallinas se encargó personal contratado para la ocasión por el Consistorio calvianer. Durante cinco noches, dispararon contra las aves, que habían proliferado en el entorno de la sala de fiestas de piratas y del antiguo parque acuático donde se celebra el Mallorca Live Festival. Las batidas contaron con la vigilancia de la Policía Local de Calvià. Algunos vecinos han relatado cómo dos personas eran las encargadas de eliminar las gallinas utilizando escopetas de perdigones.

El Ayuntamiento presidido por el alcalde Juan Antonio Amengual (PP) pidió permiso al Consell de Mallorca para realizar esta intervención, pero la institución insular contestó que no hacía falta esta autorización al no tratarse de una especie cinegética, es decir, de caza.

El Consistorio argumenta que, en esa zona, se han registrado varios accidentes de tráfico protagonizados sobre todo por motos, como consecuencia de la presencia de estos ejemplares asilvestrados. Además, esgrime las directrices autonómicas en materia de salud pública con motivo de la crisis de la gripe aviar, que, entre otras cosas, prohíbe la cría de aves al aire libre en todos los municipios de Balears.

En este sentido, el Ayuntamiento señala que había constatado que varios ciudadanos les daban de comer y que, en algunos casos, se llevaban los huevos que habían puesto, con el consiguiente riesgo sanitario, ya que estos podían estar en mal estado.

Otros precedentes

La presencia de gallinas asilvestradas en entornos urbanos no es un fenómeno nuevo. En otros núcleos turísticos, se han dado casos parecidos. En 2024, este diario ya informó de las molestias que causaba una población descontrolada de estos animales en Cala d'Or (Santanyí). Los vecinos se quejaban de que esparcían la basura y causaban mucho ruido, al tiempo que reclamaban que la administración se encargase de reubicarlas en entornos rurales más adecuados.