El Consell invierte 3,3 millones en obras de mejora turística en Ses Salines

El Consell de Mallorca invertirá más de 3,3 millones de euros en varios proyectos de mejora turística en el municipio de Ses Salines.

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha visitado Ses Salines junto al director insular de Turismo para la Gobernanza y la Sostenibilidad, Pedro Mas, y se han reunido con el alcalde del municipio, Guillem Mas, y miembros del equipo de gobierno para analizar las actuaciones financiadas por el Consell.

Ginard ha destacado que «Ses Salines está haciendo una apuesta clara por el turismo deportivo, con proyectos estratégicos que contribuyen a diversificar la oferta turística. Estas iniciativas no solo mejorarán la experiencia de los visitantes, sino también la calidad de vida de los residentes».

Actualmente, el municipio desarrolla tres actuaciones principales que suman una inversión total de 3,37 millones, financiadas con fondos europeos y recursos propios del Consell de Mallorca a través del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT).

Entre estas actuaciones destacan dos proyectos vinculados al turismo deportivo en el polideportivo de Ses Ramones, en la Colònia de Sant Jordi, con un presupuesto de 2,55 millones. Además, se ha ejecutado la mejora del paseo de peatones de la zona salinera, con una inversión de 800.000 euros.

Durante la visita, la delegación del Consell ha podido conocer de primera mano las actuaciones en ejecución en el polideportivo de Ses Ramones, orientadas a modernizar las instalaciones y optimizar los espacios para la actividad deportiva y turística. Igualmente, han visitado el proyecto ya finalizado del paseo de peatones, que contribuye a la mejora del entorno urbano y a la puesta en valor del litoral.

Paralelamente, el municipio ha impulsado dos iniciativas adicionales financiadas a través de la convocatoria de ayudas en los municipios, con un presupuesto de 25.000 euros. Se han creado rutas y guías de snorkeling para poner en valor el litoral y se ha mejorado la señalización de puntos de interés del municipio.

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En el marco de la visita, el conseller Ginard también ha mantenido una reunión con los representantes de la Asociación Hotelera de Ses Salines, con el objetivo de conocer sus inquietudes y necesidades de cara al inicio de la próxima temporada turística.