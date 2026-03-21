El Consell apuesta por el turismo cinegético como "valor estratégico"

El Consell de Mallorca promociona el turismo cinegético como "valor estratégico" y "motor económico" de la isla, así como "herramienta de equilibrio medioambiental" en Mallorca. La institución asiste un año más con un expositor oficial de 18 metros cuadrados a la Feria Cinegética 2026, evento de referencia para el sector de la naturaleza y la caza en el Estado español, que se celebra en el recinto ferial Ifema de Madrid. El expositor del Consell exhibe un ejemplar de boc balear naturalizado de cuerpo entero como principal reclamo.

El eje central de la promoción que hace la institución insular es el boc balear, una especie única en el mundo y exclusiva de la isla, que genera un impacto económico de gran relevancia gracias a la llegada de cazadores internacionales de alto poder adquisitivo.

Durante la celebración, el conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha subrayado «la importancia de esta cita ya que representa una oportunidad única para promocionar el boc y para fomentar el turismo cinegético, que promueve la caza deportiva vinculada a la naturaleza y la conservación del entorno. Buscamos atraer cazadores que combinen la actividad con la oferta gastronómica y hotelera, dinamizando la economía de la isla durante todo el año», ha afirmado.

El expositor cuenta con un ejemplar de 'boc' balear disecado. / Consell

Como novedad en esta edición, el Consell de Mallorca sorteará una jornada de caza a rececho de boc balear en una finca pública entre los visitantes que se acerquen al estand.

Asimismo, la institución ha contribuido al tradicional sorteo de la feria, llamado Tombolón, con un libro especializado sobre esta especie y ofrece material promocional que incluye bolsas para colorear y pinturas de madera, orientado a la divulgación de la identidad rural mallorquina.

Quince cotos con certificado de calidad

Actualmente, la isla dispone de quince fincas certificadas de caza mayor que suman aproximadamente 10.000 hectáreas, donde "se realiza un control exhaustivo de las poblaciones para garantizar el equilibrio de la pirámide poblacional y la preservación de esta variedad tan antigua y valiosa", apunta el Consell.

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La actividad cinegética se presenta en este foro como un "instrumento eficaz para la gestión del territorio y el control de poblaciones animales asilvestradas". A través de la expedición limitada de precintos y censos anuales, el Consell asegura que la caza actúe como una herramienta de conservación de la biodiversidad y una mejora de las economías del medio rural, integrando la actividad humana con la protección de los recursos naturales.