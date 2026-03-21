Calvià intenta desalojar un hostal okupado en Santa Ponça tras frustrarse el proyecto de centro de día

El Ayuntamiento de Calvià ha iniciado el proceso administrativo para recuperar un inmueble municipal de Santa Ponça que actualmente está okupado. La administración municipal lo compró en la anterior legislatura para ubicar allí un centro de día de mayores, pero esa opción se descartó después al tratarse de un terreno inundable.

El gobierno municipal de PP y Vox llevará al próximo pleno una propuesta para “iniciar el expediente de recuperación de oficio por vía administrativa” del inmueble de titularidad municipal que está situado en la calle Gran Vía Puig des Teix, número 18 y que albergaba el conocido Hostal Jaira, que también funcionó muchos años como restaurante.

El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales regula la recuperación de oficio de bienes locales, a través de la tramitación del correspondiente expediente administrativo, momento a partir del cual se da audiencia a los ocupantes y el Ayuntamiento puede ejecutar el desalojo.

Éste no es un problema nuevo al que se enfrenta la administración municipal. Como ya informó este diario, en 2025, la Audiencia Provincial confirmó el desalojo de la familia de okupas de una vivienda de protección oficial (VPO) situada en Son Ferrer y que era propiedad del Ayuntamiento de Calvià.

Previamente, un auto del juzgado de instrucción número 10 de Palma aceptó el recurso contra la orden de desalojo, que había presentado la pareja que está viviendo en esa VPO, con sus dos hijos. La magistrada dejaba sin efecto la medida hasta que la Audiencia Provincial se pronunciase definitivamente al respecto.

727.000 euros

En este caso de Santa Ponça, el ayuntamiento de Calvià compró el inmueble en la pasada legislatura por un importe de 727.000 euros para que se pudiese construir allí un centro de día para las personas mayores. En aquel momento, se vendió como la segunda instalación asistencial de este tipo en el municipio, después de la proyectada en Palmanova, en un contexto de progresivo envejecimiento poblacional.

El Consistorio justificó la compra con el argumento de que este terreno era el «más idóneo para la prestación del servicio". El solar había sido objeto de rumores entre los vecinos de la localidad por la posibilidad de que pudiera acoger un gran supermercado, una reivindicación muy presente desde hace años en Santa Ponça.

Esta parcela, argumentaba la administración en el decreto de adjudicación, era la única que podía "satisfacer la necesidad de dotar en el núcleo de población de Santa Ponça de un centro residencial de estancias diurnas para personas mayores, puesto que se trata de una parcela situada en un espacio de centralidad».

Sin embargo, en esta legislatura, al empezar a desarrollar el proyecto, los técnicos municipales constataron que se trataba de una zona inundable y que, por lo tanto, no podía tener un uso asistencial. Además, según explican fuentes municipales a este diario, para construir el centro de día hacían falta dos locales, pero sólo se compró uno de ellos por problemas de titularidad con el otro.

Cuando se recupere esta propiedad municipal, lo que quiere hacer el Ayuntamiento presidido por el alcalde Juan Antonio Amengual (PP) es demoler el inmueble y transformarlo en un equipamiento público, un proyecto que se desarrollaría con fondos procedentes del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Hotel Teix y Hostal Colón

Si el plan se lleva finalmente a cabo, se sumaría a otras demoliciones efectuadas esta legislatura, como la del Hotel Teix de Magaluf y el Hostal Colón de Peguera. Además, como ya informó este diario, el Consistorio tiene la idea de comprar once locales comerciales cerrados en la calle San Miguel de Liria, entre Punta Ballena y Torrenova, para demolerlos y darle algo de aire urbanístico a esa parcela de unos 2.600 metros cuadrados. La operación se ha cifrado en unos dos millones de euros.

Este proyecto de Magaluf se ha presentado a la convocatoria autonómica de subvenciones destinada a entidades locales para financiar la compra de inmuebles de titularidad privada en zonas turísticas. Las ayudas se han concebido para esponjar, regenerar, mitigar el cambio climático, incentivar la baja de plazas turísticas de alojamiento y, en general, mejorar todas las dimensiones de los destinos turísticos.