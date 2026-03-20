UGT denuncia la "situación límite" de la plantilla de la Policía Local de Muro

El sindicato UGT Servicios Públicos ha denunciado este viernes la "situación límite" en la que se encuentra la plantilla de la Policía Local de Muro y ha subrayado el "malestar generalizado" de los agentes, fruto de "una gestión deficiente de la plantilla y de las retribuciones" por parte del Ayuntamiento de Muro. Además, la organización sindical ha mostrado su “más firme rechazo” a unas declaraciones realizadas por el alcalde de Muro, Miquel Porquer, en el canal autonómico IB3, en las que lamentaba "una supuesta falta de implicación de los agentes de la Policía Local". Desde UGT han calificado estas manifestaciones de “injustas, desacertadas y profundamente lesivas” para una plantilla que, aseguran, lleva años soportando una situación delicada.

La organización sindical ha añadido que los agentes están muy molestos con las afirmaciones del alcalde y las "rechazan de forma unánime. Según el sindicato, la imposibilidad de los agentes a realizar todos los refuerzos extraordinarios no responde a falta de compromiso, sino a la citada gestión "deficiente" del cuerpo policial.

En este sentido, UGT Servicios Públicos ha subrayado que la falta de efectivos es consecuencia directa de la “huida constante de agentes hacia otros municipios con mejores condiciones laborales y económicas”. Ha denunciado que hasta 25 agentes han pasado por la plantilla en apenas dos años y medio, lo que "evidencia una elevada rotación y una clara incapacidad de retención por parte del consistorio".

Ha advertido, además, de la "sobrecarga de trabajo" que sufren los agentes que permanecen en activo. “Solo en el mes de marzo serían necesarias 92 guardias de refuerzo para garantizar un mínimo de dos policías por turno, sin tener en cuenta permisos, bajas o eventos extraordinarios”, han denunciado. Una situación que consideran “insostenible” y que repercute directamente tanto en la calidad del servicio como en la salud laboral de los trabajadores.

El sindicato ha criticado que las declaraciones del alcalde “desvían el foco del problema”, señalando a los agentes como responsables en lugar de "asumir la responsabilidad política y de gestión" que corresponde al Ayuntamiento. “Estas afirmaciones evidencian un intento de culpar a la plantilla de una situación que es fruto de la inacción y la incompetencia en materia de recursos humanos”, ha añadido UGT.

Asimismo, UGT Servicios Públicos ha puesto en valor el esfuerzo de los agentes, que pese a la reducción progresiva de efectivos continúan asumiendo la misma carga de trabajo que cuando la plantilla estaba completa. “Resulta irónico que se cuestione su implicación cuando el verdadero problema radica en unas condiciones económicas poco competitivas que empujan a los profesionales a marcharse”, ha destacado.

Además, ha insistido en que la solución no pasa por aumentar los refuerzos, sino por mejorar las condiciones salariales y laborales de la plantilla. “Si el sueldo fuera digno, no sería necesario recurrir a refuerzos constantes ni los agentes tendrían que sacrificar su descanso y su conciliación familiar para llegar a fin de mes”, han lamentado.

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Por último, el sindicato ha reclamado al Ayuntamiento de Muro “un cambio de rumbo inmediato” que permita frenar la fuga de efectivos, retorno de los mismos y garantizar un servicio policial de calidad, basado en "condiciones laborales y económicas dignas, justas y sostenibles".