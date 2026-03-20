El túnel de Sóller cerrará por la noche del 23 al 25 de marzo para revisar sus sistemas de seguridad

El túnel de Sóller estará cerrado del 23 al 25 de marzo, entre las 23:00 y las 6:00 horas, para revisar los sistemas de seguridad de la infraestructura, periodo durante el cual solo podrán circular por él los vehículos de los servicios de emergencias y los autobuses del TIB. El Consell de Mallorca ha informado de que el resto de usuarios tendrán que desviarse por el Coll de Sóller mientras dure la actuación, para la que la institución insular ha destinado 12.000 euros.

Los trabajos forman parte de una primera ronda de revisiones que se llevarán a cabo entre marzo y abril para comprobar la seguridad de los 14 túneles existentes que hay en Mallorca.

Inversión

Entre 2026 y 2028, la institución invertirá un millón de euros para hacer inspecciones de seguridad y estructurales de todos los túneles de la isla. Ahora ha empezado una primera inspección que mirará en profundidad todos los sistemas de seguridad de los túneles, aunque durante los próximos años se harán actuaciones secundarias.

En Sóller esta semana ya se ha revisado el túnel de Sa Mola y durante el mes de marzo se mirarán infraestructuras como Son Vic, el túnel de Bendinat, Es Gorvió y Sa Coma.

Entre marzo y abril está previsto que se haga la inspección de otros túneles que sufrirán cortes durante la noche, como Monnàber, es Gorg Blau, es Fumat, Vidriers, Estadi Balear, Can Blau, Puríssima y ambos sentidos de los de Génova.

Los inspectores mirarán detalles clave de la infraestructura, que influyen en la seguridad de los conductores, como la red de alumbrado, los ventiladores o el estado del asfalto.

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También revisarán el sistema de detección de incendios, las salidas de emergencia, los drenajes, la señalización y el funcionamiento de los teléfonos de emergencias presentes dentro de los túneles, entre otras cosas.