Los municipios de menos de 20.000 habitantes tendrán ayudas para digitalizar el ciclo del agua

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha presentado este viernes en Selva la convocatoria de ayudas destinadas a financiar proyectos de digitalización del ciclo urbano del agua en los municipios de Mallorca con menos de 20.000 habitantes, con una inversión total de casi un millón de euros.

Estas ayudas forman parte del PERTE de digitalización del ciclo del agua y están financiadas con fondos europeos Next Generation. Su objetivo es "impulsar la modernización de las redes de abastecimiento y saneamiento mediante la implantación de tecnologías digitales que permitan mejorar el control de las infraestructuras, detectar fugas, optimizar el consumo energético y mejorar la planificación de los recursos hídricos", explica la Conselleria.

Entre las actuaciones que podrán desarrollarse se incluyen la instalación de sistemas de telecontrol, sensores y contadores inteligentes, así como plataformas digitales que permitirán monitorizar en tiempo real parámetros como caudales, presiones o niveles de agua en las redes municipales. "Estas herramientas facilitarán detectar incidencias con mayor rapidez, reducir pérdidas y mejorar la eficiencia del sistema", ha explicado el ejecutivo.

Durante su intervención, el conseller ha subrayado que "el agua es uno de los grandes retos estructurales de las Illes Balears" y ha recordado que el Govern ha situado su gestión como una prioridad estratégica durante esta legislatura. “Vivimos en un territorio insular donde el agua es un recurso limitado. No podemos depender únicamente de si un invierno es más o menos lluvioso. Debemos invertir, planificar y gestionar mejor cada gota”, ha señalado.

Lafuente también ha explicado que, aunque las lluvias registradas durante este invierno han permitido mejorar la situación de las reservas hídricas, es necesario mantener una gestión prudente y seguir avanzando en la modernización de las infraestructuras. “Las lluvias nos dan un respiro, pero no cambian la realidad de fondo. El cambio climático está alterando los patrones de precipitación y nos obliga a ser cada vez más eficientes en la gestión del agua”, ha afirmado.

Día Mundial del Agua y campaña de ahorro

La presentación de estas ayudas se produce además a dos días de la celebración del Día Mundial del Agua, que tendrá lugar el próximo 22 de marzo, "una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de proteger un recurso esencial para la vida, la economía y el entorno natural de Balears", apunta el ejecutivo.

En este sentido, el conseller ha hecho un llamamiento al uso responsable del agua y ha recordado que el ahorro es una responsabilidad compartida entre administraciones, sectores económicos y ciudadanía.

Por ello, el Govern volverá a impulsar este año una campaña de sensibilización sobre el ahorro de agua dirigida tanto a residentes como a visitantes, que se difundirá en varios idiomas con el objetivo de promover hábitos de consumo responsables.

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La presentación de la convocatoria se ha realizado en Selva, en un acto en el que también han participado el alcalde del municipio, Joan Rotger, y el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat. Durante la visita se ha explicado el proyecto que se desarrollará en el municipio, que contará con una inversión de 162.836,84 euros, y que permitirá avanzar en la digitalización de la red de abastecimiento mediante la incorporación de nuevos sistemas de control y monitorización.