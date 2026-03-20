Convocan huelga indefinida en el servicio de ayuda a domicilio de Inca

El sindicato CCOO ha anunciado este viernes la convocatoria de una huelga indefinida en el servicio público de ayuda a domicilio de Inca. Miguel Pardo, secretario de organización de la federación de Habitat, de CCOO de Balears, registró preaviso de huelga en el servicio público de ayuda a domicilio de Inca, para el próximo 30 de marzo de 2026.

La huelga fue votada en asamblea por las personas trabajadoras el pasado 18 de marzo, debido al impago de los atrasos y la no aplicación del convenio autonómico de ayuda a domicilio en el servicio municipal de Inca, adjudicado a la empresa Arquisocial S.L..

El sindicato recuerda que "el convenio autonómico de ayuda a domicilio fue publicado en el BOIB el pasado 6 de noviembre de 2025 y es de obligado cumplimiento, desde entonces y retroactivo al 1 de enero de 2025, para todas las empresas del sector".

Así, CCOO añade que las mejoras laborales en el nuevo convenio incluyen incrementos salariales del 2,8% en 2025, la jornada de 37,5 horas, 22 días laborales de vacaciones, pago del kilometraje a 0,28 euros el kilómetro y una bolsa de horas en cómputo de 4 meses para excesos de jornada, todo retroactivo al 1 de enero de 2025, generando atrasos salariales, que deben abonarse.

"La empresa Arquisocial S.L., que lleva el servicio municipal de ayuda a domicilio de Inca, "no ha abonado ni los atrasos salariales ni está aplicando el nuevo convenio autonómico", denuncia el sindicato.

CCOO explica que se puso en contacto con el Ayuntamiento de Inca para informar de la situación y solicitar que se arreglase el problema, cumpliendo con la nueva legislación vigente. Posteriormente, el Ayuntamiento de Inca "se reunió con la empresa adjudicataria Arquisocial S.L., sin la presencia de la representación sindical de la delegada de CCOO en la empresa, y no hubo ninguna solución ni se han abonado los atrasos ni se aplica el convenio que corresponde por ley", asegura el sindicato.

Ante esta situación, las personas trabajadoras de ayuda a domicilio de Inca se reunieron en asamblea para votar la huelga, con el objetivo de que la empresa Arquisocial S.L. pague los atrasos y el convenio y que el Ayuntamiento de Inca, como cliente, se asegure de que se aplica la legislación laboral vigente en el servicio, proveyendo los medios necesarios para ello.

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El próximo miércoles 25 de marzo, a las 10 horas en el TAMIB hay una reunión de conciliación de las partes implicadas, Ayuntamiento de Inca, empresa Arquisocial S.L. y CCOO, con el objetivo de llegar a un acuerdo de cumplimiento del convenio y pago de los atrasos, para evitar la huelga indefinida a partir del 30 de marzo.