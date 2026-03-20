Cinco noches de operativo contra gallinas asilvestradas en Magaluf por orden del Ayuntamiento de Calvià

El Ayuntamiento de Calvià ha realizado este mes una acción para reducir la población de gallos y gallinas asilvestradas en Magaluf, en la zona de sa Porrassa, utilizando escopetas de perdigones. La administración municipal ha justificado el operativo por motivos de salud pública y de seguridad vial. Algunos vecinos han protestado por la acción al entender que no era la manera de afrontar el problema, aunque desde el Ayuntamiento se asegura que son muchas las denuncias vecinales que demandaban actuar contra esta población.

De la actuación contra las gallinas se ha encargado personal contratado para la ocasión por el Consistorio calvianer. Durante cinco días y en horario nocturno, han disparado contra las aves, que habían proliferado en el entorno de la sala de fiestas de piratas y del antiguo parque acuático donde se celebra el Mallorca Live Festival. Las batidas han contado con la vigilancia de la Policía Local de Calvià, según confirman fuentes municipales.

El Ayuntamiento, gobernado por Partido Popular y Vox, pidió permiso al Consell de Mallorca para realizar esta intervención, pero la institución insular contestó que no hacía falta esta autorización al no tratarse de una especie cinegética, es decir, de caza, según agregan estas mismas fuentes.

El Consistorio argumenta que, en esa zona, se han registrado varios accidentes de tráfico protagonizados sobre todo por motos, como consecuencia de la presencia de estos ejemplares asilvestrados. Además, esgrime las directrices autonómicas en materia de salud pública con motivo de la crisis de la gripe aviar, que, entre otras cosas, prohíbe la cría de aves al aire libre en todos los municipios de Balears.

En este sentido, el Ayuntamiento señala que había constatado que varios ciudadanos les daban de comer y que, en algunos casos, se llevaban los huevos que habían puesto, con el consiguiente riesgo sanitario, ya que estos podían estar en mal estado.

En horario nocturno

Algunos vecinos han relatado cómo dos personas, escoltadas por policías y en horario nocturno, se encargaban de eliminar las gallinas utilizando escopetas de perdigones. Estos residentes consideran que no era la forma más adecuada de gestionar la situación, ya que incluso se habían ofrecido voluntariamente a trasladar a los animales a fincas o campos particulares para evitar que fueran exterminados.

A preguntas de este diario, la administración municipal asegura no tener constancia de quejas por esta acción e insiste en el riesgo para la salud pública, apuntando el dato de que estas gallinas se encontraban cerca de la zona húmeda de sa Porrassa que suele ser visitada por aves migratorias, con el consiguiente peligro, según este argumento, de extender posibles infecciones.

La administración explica que la acción realizada no ha consistido en el exterminio de esta población de gallinas, sino que se buscaba la reducción, dejando la puerta abierta a futuras intervenciones.

Iglesia de Calvià vila

Paralelamente, el Ayuntamiento calvianer ha actuado contra los palomos que habían proliferado en el entorno de la iglesia de Calvià vila, tras recibir numerosas quejas vecinales por la gran cantidad de excrementos que dejaban en las calles. En este caso, el Consell de Mallorca sí era competente para otorgar la autorización. Tras recibir el permiso, el Consistorio contrató personal especializado para ejecutar la operación, que fue supervisada por funcionarios municipales.