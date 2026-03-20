El campo de fondeos de Formentor podría afectar a una planta protegida

La entidad Arrels Marines ha remitido un escrito a PortsIB para reclamar la paralización del proyecto del campo de fondeos regulados en Formentor para estudiar los impactos que podría tener sobre el medio marino debido a la presencia de poblaciones de Cymodocea nodosa, una planta protegida.

Este proyecto contempla la instalación de 29 bloques de hormigón de 1,71 x 1,71 x 0,5 metros para la habilitación de un campo de fondeo en Formentor.

Arrels Marines manifiesta su "preocupación" por este proyecto y ha manifestado a Ports IB que la documentación del proyecto no incluye ningún Estudio de Impacto Ambiental ni ningún documento ambiental asociado. La entidad desconoce si el proyecto ha sido sometido al procedimiento de evaluación ambiental que sería exigible de acuerdo con la normativa vigente.

Por otra parte, añade Arrels Marines, el proyecto "no incluye una adecuada caracterización del fondo marino", omitiendo la descripción de los hábitats bentónicos presentes en la zona de actuación. En este sentido, "se tiene conocimiento de la presencia de praderas de Cymodocea nodosa en la bahía de Formentor, que no son mencionadas ni cartografiadas en el proyecto".

Además, la documentación no incluye el nuevo Real Decreto 191/2026, de 11 de marzo, que establece medidas específicas para la conservación de las praderas de fanerógamas marinas en el Mediterráneo español. "Este real decreto amplía la protección a la especie Cymodocea nodosa, y se tiene constancia de su presencia en la mayoría de zonas arenosas de Formentor, incluyendo la zona prevista como área de libre fondeo, sin que el proyecto valore adecuadamente esta circunstancia ni la destrucción ambiental que comporta el libre fondeo sobre praderas de Cymodocea", sostiene la entidad conservacionista de Pollença.

El escrito remitido a Ports IB añade que el estudio muestra muertos de hormigón "aparentemente enterrados en el sustrato", mientras que en la descripción de las obras "no se detalla ni se justifica el procedimiento constructivo de soterramiento, generando una falta de claridad sobre la solución técnica real a ejecutar".

Arrels Marines argumenta que la instalación prevista de 29 nuevos muertos de hormigón "no puede considerarse en ningún caso una solución de anclaje de bajo impacto o ecológica, especialmente en un entorno donde el sustrato es mixto de arena y praderas de Cymodocea nodosa con diferentes densidades".

"El proyecto no valora ni analiza alternativas de anclaje de bajo impacto para los 29 puntos con muertos de hormigón (como anclajes helicoidales o sistemas similares), ni justifica técnicamente la elección de muertos de hormigón frente a otras soluciones ambientalmente más adecuadas", añade.

Por todo ello, Arrels Marines solicita que "se verifique formalmente si el proyecto ha sido sometido a evaluación ambiental, y en caso afirmativo, que se facilite el acceso al expediente ambiental completo, incluyendo el correspondiente estudio de impacto ambiental o documento ambiental".

En el caso de no haberse sometido a evaluación ambiental, que "se declare la nulidad del procedimiento o, subsidiariamente, se proceda a la retroacción de las actuaciones para someter el proyecto al procedimiento ambiental legalmente exigible".

También insta a suspender cautelarmente la tramitación y la ejecución del proyecto, dado el "riesgo de daño ambiental irreparable sobre hábitats de fanerógamas marinas presentes en la zona" y reclama la incorporación de un adecuado estudio ambiental que incluya la caracterización detallada del fondo marino, la cartografía y evaluación de la presencia de Cymodocea nodosa, el análisis de impactos sobre este hábitat y la propuesta de medidas preventivas y correctoras"

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Por último, propone que "se valoren alternativas técnicas de anclaje de bajo impacto ambiental más allá de los bloques de hormigón".